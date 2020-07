SPÖ-NÖ-Vorsitzender Franz Schnabl tourte in den vergangenen Wochen durch die Bezirke. Bei Treffen mit den SPÖ-Funktionären vor Ort zogen die Politiker eine erste Zwischenbilanz über die Bewältigung der Coronakrise. Mit dem Ergebnis: Die Sozialdemokraten stellen dem Gesundheitssystem in Niederösterreich ein gutes Zeugnis aus. Kritik gibt es allerdings an fehlender Soforthilfe für Menschen und Gemeinden.

Die 1.000 Gemeindevertreter, die täglich mit den Ängsten und Sorgen der Menschen konfrontiert gewesen seien, hätten eine positive Bewältigung der Krise im Gesundheitsbereich gesehen, erzählt Schnabl. „Sie alle sind aber auch der Meinung, dass es sehr an der Zeit ist, endlich die zugesagten Soforthilfen rasch und unbürokratisch zu geben. Die bisherigen Maßnahmen sind keine nachhaltige Hilfe für Gemeinden, Wirtschaft und Arbeitnehmer“, meint der SPÖ-NÖ-Chef.

Im Mittelpunkt der Forderungen der SPÖ-Spitze stehen weiterhin die Gemeinden. "Geht´s der Gemeinde gut, ist die Attraktivität der Leistungen für deren Bürger eine hohe und profitiert auch die örtliche Wirtschaft in hohem Maße davon. Daher ist es für uns von zentraler Bedeutung den österreichischen Gemeinden rasche Hilfe zuteilwerden zu lassen", meint Schnabl und wiederholt die sozialdemokratische Forderung von 250 Euro Soforthilfe pro Einwohner für jede Gemeinde. SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar drängt auf weitere Verhandlungen und zusätzliche Hilfen für Gemeinden. Er verweist darauf, dass auch die Bedarfszuweisungen für die Gemeinden, also Gelder, die das Land für Projekte vergibt, um 14 Prozent gesunken seien.

Steuerreform ist SPÖ zu wenig

Kritik übt Schnabl auch an der Steuerreform, deren erster Teil in dieser Woche im Parlament beschlossen werden soll. Der Eingangssteuersatz wird dabei von 25 auf 20 Prozent gesenkt. Der SPÖ ist das zu wenig: Sie verlangt eine Anhebung des Eingangssteuersatzes auf 1.700 Euro.

Nachdem die Bezirks-Tour gerade abgeschlossen wurde, will Schnabl gleich wieder durch das Land touren. „Die erste Runde mit über 1.000 Funktionären ist abgeschlossen. Jetzt steht die nächste Besuchsrunde in meiner Zuständigkeit als Gemeinde-Referent in der NÖ Landesregierung vor der Tür. Ich befinde mich bereits mitten in diesen Gemeindebesuchen, bei denen nun thematisch tiefgreifender gearbeitet wird, um die Problemlagen der Parteien zu beleuchten und optimal unterstützen zu können“, kündigt Schnabl an. Thema werden dabei etwa die für die SPÖ wenig erfreulichen Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sein. Außerdem soll auch eine Online-Umfrage unter rund 7.500 Funktionären gestartet werden, bei derdie Situation abgefragt und Lösungsvorschläge erarbeitet werden sollen.