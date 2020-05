Bevor in der kommenden Woche das Land wieder eine weitere Stufe hochfährt und Schulen sowie Gastronomie öffnen, hat Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eine erste Corona-Zwischenbilanz gezogen. Dabei verteidigt sie die Strategie der Bundesregierung: „Die Zahlen zeigen, dass wir rasch gehandelt haben und die Maßnahmen wirkungsvoll waren. Auch die Lockerungen erfolgten genau zum richtigen Zeitpunkt.“

Und so wie für Mikl-Leitner Österreich im internationalen Vergleich das Virus besser bewältigt hat als andere Staaten, gelte das für Niederösterreich im nationalen Ranking. Das zeige die Anzahl der Infizierten und der Todesfälle im Vergleich zur Einwohnerzahl. Nach wie vor sind in unserem Bundesland weniger als 100 Menschen an Covid-19 gestorben. Niederösterreich liegt österreichweit genau im Mittel.

"Für eine Abschluss-Bilanz ist es zu früh"

Dennoch sieht die Landeshauptfrau noch keinen Grund zur Entwarnung: „Für eine Abschluss-Bilanz ist es zu früh, denn es kann niemand garantieren, dass es nicht zu einer zweiten Welle kommt.“ Die Aus- und Nachwirkungen der ersten Welle würden wir alle aber ohnehin sehr lange zu spüren bekommen.

„Das Comeback für Österreich wird uns mindestens 500 Tage beschäftigen“, sieht Mikl-Leitner sehr schwierige eineinhalb Jahre auf das Land zukommen. Vor allem im Bereich von Arbeit und Wirtschaft, aber auch für die Politik. Die massiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise – die aufgrund des Branchenmix in NÖ um einiges geringer ausgefallen sind als anderswo – möchte das Land mit langfristigen Paketen in den Griff bekommen.

„Erst der Anfang der Hilfspakete“

Noch stehe man bei den Maßnahmen erst am Anfang. Für diese Woche kündigte Mikl-Leitner an, weitere Schritte mit den Sozialpartnern zu besprechen.

Schon bisher hat der Bund mehrere Hilfspakete geschnürt. Parallel dazu wurden bereits Maßnahmen vom Land beschlossen. So wie das 22 Millionen Euro schwere Unterstützungspaket für den heimischen Tourismus, das in der Vorwoche im Landtag verabschiedet wurde. Nicht ohne Kritik der Opposition, für die die Maßnahmen zu wenig weitreichend und nicht umfangreich genug sind.

Quelle: Forum Mobilkommunikation & NÖ; Grafik:Dürrmoser

Genau vor diesem gegenseitigen Übertreffen an Forderungen warnt Mikl-Leitner: „Es ist wichtig, dass die Maßnahmen maßvoll und wirkungsvoll sind.“ Mit „überschießenden Maßnahmen“ könne man langfristig am Ziel vorbeischießen. Besonders geachtet wird darauf, dass keine Doppelförderungen vergeben werden, weil Gemeinde- oder Landesförderungen von den Bundesförderungen abgezogen würden.

Der schwer gebeutelte NÖ Arbeitsmarkt weist aber auch eine Besonderheit auf. So haben trotz Rekordarbeitslosigkeit auch 8.000 Arbeitssuchende im März und April einen Job gefunden. Im Baugewerbe, im Handel und in der Lagerwirtschaft werden Arbeitskräfte gesucht.