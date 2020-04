Die Bürgermeister dürfen nun die Namen von Covid-19-Erkrankten erhalten. Außerdem die der Personen, die in ihrer Gemeinde unter Quarantäne stehen. Weitergeben dürfen die Bezirksverwaltungsbehörden die Daten aber nur, wenn es für die Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen oder mit Waren des täglichen Bedarfs nötig ist. Das hat der Nationalrat beschlossen. Erfüllt wurde damit eine Forderung, die Gemeindebund-Chef Alfred Riedl im NÖN-Interview äußerte.

Warum Kommunen aus der Sicht eines Bürgermeisters mehr Infos benötigen, zeigt das Beispiel der Gemeinde Ardagger. Der Ort im Bezirk Amstetten ist einer der Corona-Hotspots Niederösterreichs. An die Fall-Zahlen in seiner Gemeinde kam Bürgermeister Johannes Pressl aber nur über Umwege. Diese seien für die Gemeinden aber wichtig – einerseits in ihrer Funktion als Sanitätsbehörde, andererseits, weil gezielte Information Angst und Aufregung nehmen können, meint Pressl.

Gleichzeitig schlägt der Ortschef mehr Zusammenarbeit vor: „Als Gemeinde könnte man der Behörde zuarbeiten, indem man die Infizierten periodisch kontaktiert und dabei auch einfache Daten über den Gesundheitszustand für die BH erhebt. Diese wären für eine Einschätzung der Pandemie-Entwicklung wichtig.“ Anders beurteilen das die NEOS: „Das ist ein massiver Eingriff in unsere Grund- und Freiheitsrechte, weil Infizierte Gefahr laufen, namentlich bekannt zu werden“, meint Landessprecherin Indra Collini.

Landtag setzt Punkte des Covid-19-Pakets um

Insgesamt bot die Nationalratssitzung ein ungewöhnliches Bild. Anwesend war nur ein Teil der Abgeordneten, viele trugen Masken, auf der Regierungsbank wurde Plexiglas montiert. Nicht weniger ungewöhnlich dürfte das Bild sein, das die Landtagssitzung am 16. April bieten wird. Sie wird zusätzlich abgehalten, um die Punkte umsetzen zu können, die der Nationalrat mit dem Covid-19-Paket beschlossen hat. Inhaltlich wird sich auch dort vieles um die Arbeit der Gemeinden drehen.

Landesrat Ludwig Schleritzko forderte etwa, dass Gemeinderäte ihre Sitzungen bald per Videokonferenz abhalten können, damit ihre Handlungsfähigkeit gewahrt wird. Die SPÖ kündigte ihre Unterstützung an. „Wichtig ist aber, dass es eine Befristung bis Jahresende gibt und nicht eine Anlassgesetzgebung zur Regel wird“, betont Schnabl.

Städtebund gegen Privatisierungen

Die Rolle, die Gemeinden in der Krise einnehmen, betont Städtebund-Vorsitzender Matthias Stadler. Daher fordert er „ein Bekenntnis zur Nicht-Privatisierung der Daseinsvorsorge“. Die Finanzierung der Rettung und Feuerwehr etwa läge vorrangig an den Kommunen. „Sie dürfen nicht auf den Kosten sitzen bleiben“, sagt Stadler und fordert den Beschluss, dass Bereiche wie Wasser oder Bestattung in kommunaler Hand bleiben.