„Zeittickets wie Monatskarten müssen rückerstattet und die Gültigkeit von Jahreskarten verlängert werden, bis die Hochschulen wieder offen sind.“ Mit dieser Forderung hat sich Laura Ozlberger gemeinsam mit Stephan Bartosch, jeweils Landessprecherin bzw. Landessprecher der Grünen Jugend Niederösterreich, in einem Offenen Brief an Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) gewandt. Immerhin, so die Argumentation, hätten die Studierenden für das Sommersemester bereits die Öffitickets bezahlt, könnten sie aber aufgrund der Coronakrise nicht nutzen.

Stornogebühren entfallen aktuell

Die Studierenden könnten ihre Jahreskarte monatlich kündigen, heißt es auf Nachfrage der NÖN aus dem Büro von Landesrat Schleritzko. Monatliche Abbuchungen würden dann gestoppt. Wurde der Betrag auf einmal ezahlt, erfolge bei der Rückgabe der Karte eine Rücküberweisung des anteiligen Guthabens. Und auch die üblichen Stornogebühren würden entfallen – die würde der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) im Auftrag des Landes aktuell nämlich erlassen. Ein Ersatz für Monatskarten sei nicht geplant, allerdings kaufe man die ja auch nicht Wochen im Voraus, heißt es in der Stellungnahme weiter.