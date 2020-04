"Wir wollen den Selbständigen in Niederösterreich rasch und unkompliziert zu helfen!" Sagen Niederösterreichs Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger und Niederösterreichs neuer Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger. Und haben dazu den Zugang zu Niederösterreichs Wohnzuschuss vereinfacht.

"Neu ist", erklärt Martin Eichtinger, "dass Selbständige auch ihren bereits beantragten Wohnzuschuss nochmals berechnen lassen können, wenn sie eine Einkommensminderung von zehn Prozent des Monatseinkommens verzeichnen. Bisher war eine Änderung des laufenden Zuschusses nur für Angestellte möglich. Und auch erst ab Einkommenseinbußen von 30 Prozent.

Da aber die aktuelle Situation gerade für Selbständige und Unternehmer, darunter auch Ein-Personen-Unternehmen, besondere Herausforderungen mit sich bringe, könnten nun auch Unternehmer den Wohnzuschuss beantragen. Und damit finanzielle Unterstützung bekommen, wenn sich der Hauptwohnsitz in einer geförderten Wohnung oder in einem mit Wohnbaufördermittel errichteten Eigenheim befindet. Rund 300 Selbständige haben das in den letzten Tagen bereits beantragt.

Insgesamt hat das Land seinen Wohnzuschuss im Zuge der Coronakrise um vier Millionen Euro aufgestockt - um, so Martin Eichtinger, "das bisherige Paket im geförderten Wohnbau zu erweitern. Wir werden auch jenen Menschen helfen, die sich einen geförderten Kredit für Ihr Eigenheim aufgenommen haben“, so der Landesrat. Und: „Die Experten der NÖ Wohnbau-Hotline stehen für die Bearbeitung neuer Anträge jederzeit bereit.“

Mehr unter www.noe-wohnbau.at und bei der NÖ Wohnbau-Hotline unter: 02742/22133 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 14 Uhr).