Montag, Mittwoch und Freitag Nasenbohrertest, Abstand halten und Masken tragen heißt es seit Mitte Mai für fast 200.000 Schüler in Niederösterreich. Dadurch soll ein sicherer Präsenzunterricht garantiert werden. Angesichts der jüngsten Lockerungen regt sich jedoch auch zunehmend Kritik am bestehenden Corona-Schulkonzept.

„Die Menschen sitzen getestet, genesen oder geimpft ohne Masken in Gasthäusern. Warum sollte das nicht auch in einer drei Mal die Woche getesteten Schulklasse möglich sein?“, fragt Andrea Kahl, Leiterin des Schularbeitskreises des Katholischen Familienverbands. Um jungen Menschen „so schnell wie möglich wieder einen normalen Alltag zu ermöglichen“, fordert sie Lockerungen der Maskenpflicht in Schulen.

Unklarer Schulstart

Bereits mit Blick auf das kommende Schuljahr und einer möglichen neuen Corona-Welle im Herbst verlangt Kahl schon jetzt Vorbereitungen. Dafür sollen die Sommermonate genützt werden. Mit Verweis auf die Corona-Schulpolitik stellt Kahl ebenso klar: „Die Schule muss der Bereich sein, in dem als erstes Öffnungsschritte gesetzt werden, und der letzte Bereich, in dem Restriktionen und Beschränkungen umgesetzt werden.“

Wie der Schulalltag im Herbst aussehen wird bleibt vorerst unklar. Beim jüngsten Besuch einer Wiener AHS mit Bundeskanzler Kurz zeigt sich Bildungsminister Faßmann noch bedeckt. Man wolle über den Sommer „kritisch reflektieren“, heißt es. Unsicher ist ebenso, ob Schüler auch im Herbst fleißig Ninja-Sticker in ihren Corona-Pass kleben werden. „Wir müssen uns überlegen, ob wir den hohen Testaufwand auch im Herbst betreiben werden“, meint Faßmann, weil Nasenbohrertests sowohl Zeit als auch Geld kosten würden.

Bis auf weiteres heißt es daher für Schüler weiterhin: Nasenbohren und Maske tragen.