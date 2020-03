In Niederösterreich wurden bis Sonntag mittag 1.145 Personen aufgrund eines Verdachts auf das neuartige Coronavirus getestet, wie der niederösterreichische Sanitätsstab informiert.

984 der Tests waren negativ, 111 positiv (am Vortag waren es 82). 50 sind noch in Prüfung und daher offen. Die 29 neuen bestätigten Fälle stammen aus den Bezirken: Amstetten (11), Korneuburg (4), Tulln (4), St. Pölten-Land (4), Mödling (3) und je ein Fall in St. Pölten-Stadt und in den Bezirken Melk und Krems.

Damit wurden seit Beginn Fälle in Amstetten, Baden, Bruck an der Leitha, Hollabrunn, Korneuburg, Krems, Lilienfeld, Melk, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, Tulln, St. Pölten Land und St. Pölten Stadt.

Bei Auftreten von Symptomen soll man die Gesundheitshotline 1450 anrufen, bei Fragen die Hotline der AGES (0800 555 621), Infos gibt es auch auf: www.noel.gv.at