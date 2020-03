256 bestätigte Fälle zählte Niederösterreich heute nachmittag bereits. Und noch steigen die Zahlen weiter. Auch wird es immer wieder Betroffene geben, die ins Krankenhaus müssen. Ob Niederösterreichs Krankenhäuser darauf vorbereitet sind? „Die Kliniken sind sehr gut vorbereitet. Die Absage von nicht medizinisch dringenden Behandlungen hat entsprechende Kapazitäten geschaffen“, erläutert Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur. Es zeige sich vor allem jetzt, dass die vielfältige Kliniklandschaft In NÖ mit 27 Klinikstandorten und den Logistikzentren ein großer Vorteil ist.

Wie es derzeit mit der Versorgung mit Atemschutzmasken, Desinfektionsmitteln & Co. aussieht? Die Situation sei angespannt, aber der Einkauf sei unermüdlich dabei, entsprechende Kontingente zu besorgen und sicherzustellen, heißt es. Die Kliniken seien derzeit gut mit Schutzausrüstung ausgestattet. Wichtig dabei wäre, dass diese dann verwendet wird, wenn es nötig ist. Immerhin ist nicht jeder hustende Patient auch ein Verdachtsfall.

Wann sie zum Einsatz kommen? Dabei richtet man sich nach der gültigen Verdachtsdefinition des Bundesministeriums und nach den allgemein gültigen Hygienerichtlinien, wie sie bei jeder Patientenbehandlung vorgesehen ist. Das bedeutet:

Im Umgang mit einem Verdachtsfall in einem Uni- oder Landesklinikum wird persönliche Schutzausrüstung, eine FFP2-Maske, Untersuchungshandschuhe, ein Schutzkittel und gegebenenfalls eine Schutzbrille getragen. Und: Vor und nach jedem Patientenkontakt – egal ob Verdachtsfall oder nicht – werden die Hände mit einem virustötenden Mittel desinfiziert.

Sollten größere Gruppen des Personals ausfallen, dann komme es in erster Linie zu Personalumschichtungen. „Da wir nicht dringliche elektive Operationen bis auf weiteres verschoben haben, können auch hier Kapazitäten gewonnen werden.“

Insgesamt 960 Betten werden für Covid-Erkrankte freigespielt.

Ambulanter Reha-Betrieb wird eingestellt

Die Möglichkeit, Rezepte per Telefon zu bestellen, ist eine der zentralen Initiativen des Dachverbands der Sozialversicherungsträger. Jetzt brauche man eine eng abgestimmte und akkordierte Vorgehensweise, um im Gleichklang die Versorgungssicherheit für alle Österreicherinnen und Österreicher zu ermöglichen“, betont Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger anlässlich der heutigen Sitzung der SV-Träger. Dazu wird sich die Konferenz nun wöchentlich per Video treffen. Das Ziel aller Maßnahmen: „Soziale Sicherheit gewährleisten, Ärzte entlasten, Verbreitung eindämmen.“ Der nächste Schritt sei die Reha-Einrichtungen der Sozialversicherungen für die Krise zu rüsten. „Es wurden umgehend Maßnahmen für die Patientensicherheit gesetzt und der ambulante Reha-Betrieb eingestellt, um schrittweise die Rehab-Einrichtungen für die Versorgung von Akutfällen nutzen zu können“, so Lehner.

Nicht notwendige Arzt-Termine aufschieben

Bei niedergelassenen Ärzte gilt weiterhin: Alle nicht akuten und zwingend notwendigen Behandlungen sollten aufgeschoben werden. Übrigens: Das Nachholen von Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen kann nur innerhalb der noch offenen Fristen erfolgen. Aufgrund der SARS-CoV-2-Gesundheitskrise kommt es jedoch zu keiner Kürzung des Kinderbetreuungsgeldes, wenn Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen nicht durchgeführt werden können. Auch um sich gesund schreiben zu lassen, braucht man nicht in die Ordination zu kommen. Das können Patienten derzeit selbst auf der Internetseite der Gesundheitskasse.

Nie unangemeldet in die Ordination

Außerdem: Patienten sollten auf keinen Fall unangemeldet in die Ordination kommen, sondern immer vorher anrufen und besprechen, ob ein Besuch notwendig ist. „Wenn der Arztbesuch aufgrund seiner Dringlichkeit nicht verschoben werden kann, kommen Sie bitte pünktlich. Nur so kann gewährleistet werden, dass nicht mehr als vier bis maximal fünf Patienten gleichzeitig in der Ordination sind.“ Und: „Waschen Sie sich regelmäßig die Hände mit Seife, so auch unmittelbar nach Betreten einer Ordination.“

Sollte man den Verdacht haben, sich infiziert zu haben, sollte man auf keinen Fall in die Ordination kommen, sondern 1450 anrufen.

Auch bei Zahnärzten werden nicht dringende Termine verschoben. „Empfohlen wird, alle Behandlungen auf das zahnmedizinisch Notwendigste zu beschränken und auf Notbetrieb selbstverständlich mit den üblichen und notwendigen hygienischen Maßnahmen entsprechend dem Hygieneleitfaden der Österreichischen Zahnärztekammer – umzustellen“, wird auf der Internetseite der Österreichischen Zahnärztekammer ihren Mitgliedern geraten.

Apotheken: Kunden verhalten sich richtig

Und wie sieht es in Apotheken aus? Am Freitag stürmten die Menschen nicht nur Geschäfte. Auch vor so mancher Apotheke bildeten sich Schlangen. Der große Ansturm führte dazu, dass bei den Nachlieferungen der Arzneimittel die Kisten, in denen die Medikamente geliefert werden, ausgingen. Dadurch hinkt man bei den Medikamentenlieferungen immer noch einen halben Tag hinterher. Obwohl es genug Medikamente gibt. „Die Lieferverzögerung löst sich bald auf. Bis Ende der Woche sollte das behoben sein“, glaubt NÖ-Apothekerkammer-Präsident Peter Gonda. Sollte man aktuell also sein Medikament nicht bekommen, dann einfach am nächsten Tag kommen, rät er.

Das aktuelle Verhalten der Kunden in Sachen Apotheke lobt er: Geduldig vor der Apotheke warten. Erst eintreten, wenn einer hinausgeht. „Die Menschen machen das richtig.“