Derzeit keine Wohnzimmertests in Niederösterreich notwendig

Wohnzimmertests ohne Aufsicht seien derzeit in Niederösterreich als offizieller Nachweiß nicht nötig, heißt es von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Man müsse zudem einen Verordnungstext dazu abwarten.

Grundsätzlich werde derzeit in Niederösterreich so viel getestet wie nie zuvor: Pro Woche seien es rund eine Millionen Tests. Diese sollen jedoch auf zwei Millionen angehoben werden. „Wir erwarten uns von den Laboren, dass die versprochenen Kapazitäten auch halten. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir ein Sicherheitsnetz mit flächendeckenden Antigen-Testungen in den Gemeinden vorbereitet“, so Königsberger-Ludwig und Pernkopf in einem gemeinsamen Statement. Die Kapazitäten der Labore müssten aber selbstverständlich laufend genau beobachtet und gegebenenfalls neu bewertet werden.

Noch wichtiger ist Impfen

Noch wichtiger als die Testungen sei allerdings das Impfen, betonen sie. 76,6 Prozent der Gesamtbevölkerung in Niederösterreich hätten mindestens eine Impfung erhalten. Man werde zudem so lange wie möglich am Contact-Tracing festhalten werden.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte am Dienstag ein Comeback der Wohnzimmertests befürwortet. Denn bei weiter steigenden Fallzahlen in Richtung 25.000 Corona-Neuinfektionen täglich und mehr könne dies kein (PCR-)Testsystem der Welt schaffen. Er erwartet dazu eine Empfehlung vom Beratungsgremium Gecko. Eine Entscheidung könnte schon diese Woche fallen.