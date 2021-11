FPNÖ-Chef Landbauer kritisiert Politik der Bundesregierung

Udo Landbauer, Landesparteiobmann der FPÖ Niederösterreich, hat am Dienstag die Corona-Politik in Bund und Land scharf kritisiert. Er sprach in einer Pressekonferenz von "Management by Chaos". Angeführt wurden auch mangelnde PCR-Testangebote. Der Lockdown für Ungeimpfte sei "verfassungswidrig und menschenverachtend", betonte der Freiheitliche: "Diese Politik der Spaltung und Klassifizierung eröffnet das wohl dunkelste Kapitel in der Geschichte der Zweiten Republik."

"Die Regierung hat keinen Plan, wie wir aus der aktuellen Situation wieder herauskommen", meinte Landbauer in St. Pölten. Die türkis-grüne Bundesregierung halte sich selbst nicht an ihren Stufenplan, und in Bezug auf die Maßnahmen herrsche viel Verwirrung, erklärte der Landesparteichef. Der Grüne Wolfgang Mückstein ist nach Ansicht des Freiheitlichen "der hilfloseste Gesundheitsminister aller Zeiten".

"Mit den Restriktionen und Verboten muss endlich Schluss sein", auch die Spaltung der Gesellschaft müsse ein Ende haben, forderte er. Nach dem positiven Corona-Test von FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl habe es "haarsträubende" Reaktionen gegeben, sagte Landbauer weiters, der selbst genesen ist.

Weiters ortet der Blaue ein "politisches Totalversagen der Testinfrastruktur". Bei der mangelnden Verfügbarkeit von PCR-Angeboten in Niederösterreich könne Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ihre Verantwortung nicht abstreifen, meinte Landbauer. Es gebe zu wenige Tests, die Termine dafür seien ausgebucht und es komme zu langen Wartezeiten beim Testen und auf das Ergebnis.