FPÖ Niederösterreich kritisiert PCR-Testinfrastruktur

"Für Berufstätige ist das eine Katastrophe. Jeder PCR-Test wird zu einem Spießrutenlauf", konstatierte der Freiheitliche in einer Aussendung.

Ins Treffen geführt wurde, dass mit Stand Mittwochfrüh etwa im Primärversorgungszentrum (PVZ) St. Pölten die Termine für PCR-Testungen bis einschließlich 10. Dezember ausgebucht gewesen seien. Im PVZ in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) würden gar keine Termine mehr vergeben. "Die Schuld dafür trägt die Politik, die blindlings Zwangsmaßnahmen beschließt. Anstatt sich zu entschuldigen und das Chaos endlich zu beseitigen, wird ständig nach neuen Ausreden gesucht, warum etwas nicht funktioniert", sagte Landbauer. Gefordert wurde seitens der Freiheitlichen "eine Erklärung von den zuständigen Landesräten in Niederösterreich für die tausenden Arbeitnehmer", die trotz Bemühungen keinen Testtermin bekämen oder lange auf das entsprechende Ergebnis warten müssten.

Auch der ORF Niederösterreich berichtete am Mittwoch von Wartezeiten auf die Auswertung von in Apotheken oder Ordinationen vorgenommenen PCR-Tests von bis zu 40 Stunden. Georg Eilenberger, Geschäftsführer des für die Apotheken und Ordinationen zuständigen Labors ENML GmbH aus St. Pölten, sieht den Grund im österreichweiten Materialmangel an Testvirolen, mit denen der jeweilige Abstrich von der Entnahme ins Labor transportiert wird.

Bei Eilenberger fehlen mehr als 200.000 solcher Plastikröhrchen. Einige tausend Stück würden jede Nacht geliefert - zu wenige, um eine rasche Auswertung möglich zu machen. Ebenfalls verantwortlich für die Wartezeiten seien die derzeit vorliegenden hohen Infektionszahlen.