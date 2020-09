Landes- und Klubobmann Udo Landbauer sah Hunderte Vereine um ihre "Einnahmen und Existenzgrundlage" beraubt. Er ortete eine Ungleichbehandlung von Sport und Kultur und warf zudem der Landes-SPÖ einen Zickzackkurs vor.

"Während es sich die Kultur-Schickeria in der Operette weiterhin gemütlich machen darf, werden unsere Landsleute vom Fußballplatz verbannt. Absurder geht es nicht mehr", hielt Landbauer per Aussendung fest. In orange gefärbten Bezirken dürfen Veranstaltungen außerhalb des Sports mit zugewiesenen Sitzplätzen in Innenräumen künftig mit 250 Personen stattfinden.

SPÖ-Landesparteichef LHStv. Franz Schnabl hatte am Dienstag einen Sportgipfel und eine Entschädigung von 1.500 Euro für Vereine, die ein sogenanntes Geisterspiel austragen müssen, gefordert. Landbauer sah darin nun ein Zurückrudern, schließlich habe Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) die verschärften Corona-Maßnahmen mitpräsentiert und sei daher für "jedes Geisterspiel und leere Sportplätze mitverantwortlich".

Kritik an den zuschauerlosen Sportveranstaltungen in orange-gefärbten Bezirken und Statutarstädten hatten am Dienstag auch die niederösterreichischen Grünen geäußert und eine Rücknahme der "Sportsperre" gefordert. ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner erteilte dem mit Verweis auf "rund 90 Infektionen im letzten Monat" im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen aber eine klare Absage: "Keine Maßnahme, die zur Bekämpfung der Pandemie ergriffen wird, ist leichtfertig gesetzt."