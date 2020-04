"Die Gesundheit unserer Mitglieder und der Vertreter in den Wahlkommissionen in ganz Niederösterreich hat oberste Priorität. Daher haben wir uns aufgrund der aktuellen Situation dafür entschieden, auf eine Wahlauseinandersetzung zu verzichten und einen gemeinsamen Wahlvorschlag einzubringen", teilte NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter auf der Homepage der Landarbeiterkammer mit. Unter den mehr als 21.300 Wahlberechtigten seien schließlich etwa 7.000 Senioren. "Vor allem gegenüber unserer älteren Generation wäre jede andere Entscheidung verantwortungslos gewesen", befand Freistetter.

Gewählt werden der Präsident sowie dessen Stellvertreter von den 40 Kammerräten im Rahmen der konstituierenden Vollversammlung. Der ursprünglich dafür geplante Termin im Mai werde nicht halten, hieß es am Donnerstag seitens der Landarbeiterkammer zur APA. Eine neue Ansetzung sei noch nicht erfolgt, die Vollversammlung werde erst stattfinden, "wenn es (aufgrund der Corona-Situation, Anm.) gefahrlos möglich ist", wurde betont.

Bei der NÖ Landarbeiterkammer-Wahl 2014 eroberte die Liste Team Freistetter NÖAAB/FCG mit 82,81 Prozent 33 Mandate in der Vollversammlung. Die Liste der Sozialdemokratischen Fraktion in der NÖ Landarbeiterkammer (FSG-LAK) verbuchte mit 17,19 Prozent sieben Sitze für sich. Dass nun ein Mandat ohne Urnengang zur Liste Team Freistetter NÖAAB/FCG wechselt, stoßt Helmut Hofer-Gruber, dem Landwirtschaftssprecher der niederösterreichischen NEOS, sauer auf. Er sprach von einem "demokratischen Armutszeugnis". "Schwarz und Rot brauchen offensichtlich keine Wahl, um die Pfründe unter sich aufzuteilen", wurde Hofer-Gruber in einer Aussendung zitiert.

FPNÖ-Arbeitnehmersprecher Jürgen Handler sah im Ergebnis ohne Urnengang "Postenschacher in Reinkultur". Die bisher in der Vollversammlung vertretenen Fraktionen seien nun "Sieger eines schmutzigen Deals". Kritik kam am Donnerstag auch seitens des Gewerkschaftlichen Linksblocks im ÖGB. Der Bundesvorsitzende Josef Stingl ortete eine "undemokratische Packelei" und forderte generell die Eingliederung der Landarbeiterkammer in die Arbeiterkammer.