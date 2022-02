Landesrat Ludwig Schleritzko positiv getestet

Er habe "milde Symptome entwickelt", teilte sein Büro am Freitagnachmittag mit. Bereits am Donnerstagvormittag hatte sich Schleritzko nach einem positiven Befund einer Mitarbeiterin in Selbstisolation begeben.

Erst am Montag war eine Corona-Infektion von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bekannt geworden. Die dreifach geimpfte ÖVP-Politikerin habe ebenfalls "milde Symptome", war betont worden.