Niederösterreich LHStv. Franz Schnabl (SPÖ) ist positiv auf Corona getestet worden. Der Landesparteivorsitzende der Sozialdemokraten habe sich "höchstwahrscheinlich bei einem Mitarbeiter" angesteckt, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. Der Landesvize befindet sich in Quarantäne und hat bisher milde Symptome.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at