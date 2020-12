Für die Kommunen forderte er daher am Freitag einen vollständigen Kostenersatz, weiters trat er für die Einbettung der Flächentests in eine Gesamtstrategie ein. Bei aller Kritik gab es vom Landeschef der Sozialdemokraten aber auch einen Teilnahmeaufruf.

Ersetzt würden den Gemeinden nach aktuellem Stand vom Bund nicht alle Kosten für die Testungen. Ausgaben für Raummiete sowie für Porto für die versendeten Infoschreiben seien beispielsweise nicht erfasst. Übrig bleibe "eine ordentliche Größenordnung" an Kosten, die die ohnehin schon "klammen Gemeindehaushalte" belasten würden. "Die Gemeinden müssen jetzt die Suppe auslöffeln dafür, was sich der Bundeskanzler (Anm. Sebastian Kurz (ÖVP)) als PR-Gag ausgedacht hat", sagte der SPÖ-Landesparteichef in Richtung Bundesregierung.

Gewünscht hätte sich Schnabl eine Einbindung der Gemeindevertreterverbände als es um die Entscheidung ging, die Testungen über die Kommunen abwickeln zu lassen. "So hätte man sich viele Fragen erspart."

Eingetreten wurde weiters für "eine Gesamtstrategie, die uns wirklich Licht am Ende des Tunnels bringt". Die Massentests sollten keine einmalige Sache bleiben, sondern "regelmäßig, permanent" angeboten und "in kürzeren Abständen" durchgeführt werden. Der zeitliche Raum zum möglichen Folgetermin für eine Corona-Flächenuntersuchung im Bundesland am 9. und 10. Jänner 2021 sei dafür fast schon wieder zu groß.

Online-Pressegespräch

Zu Wort kamen bei einem Online-Pressegespräch auch zwei SPÖ-Bürgermeister. Reinhard Resch, Stadtchef von Krems, sprach von einer Vorlaufzeit, "die viel zu kurz für größere Städte" gewesen sei. "Alles hängt daran, dass möglichst viele zum Testen kommen. Mit diesen Kurzfristigkeiten schaffen wir das nicht." Auch aufgrund der geringen Vorbereitungszeit habe es in seiner Gemeinde Probleme mit der Zustellung der begleitenden Infoschreiben gegeben. Die Verteilung der am 4. Dezember aufgegebenen Briefe sei am Donnerstag zu 50 Prozent erledigt worden, am (heutigen) Freitag würden die restlichen 50 Prozent folgen.

Rainer Handlfinger, Bürgermeister von Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten), befürchtete, dass der Massentest generell "nicht den Besucherandrang erleben" werde, "den er eigentlich verdient hätte". Ein Grund dafür sei der Termin in zeitlicher Nähe zu Weihnachten und damit verbundene Absonderungssorgen der Bevölkerung. Zudem funktioniere die Qualitätssicherung "in keiner Weise", monierte der Ortschef u.a. fehlende Handbücher für Teststraßen-Mitarbeiter.