Bis zu 100.000 pro Tag würden aktuell in 400 Teststraßen in Gemeinden und Betrieben abgewickelt. Pernkopf und Königsberger-Ludwig appellierten an die Landsleute, "die umfangreichen Testangebote gerade jetzt vor den Osterfeiertagen zu nutzen".

Einen Ausbau erfährt einer Aussendung zufolge der Bezirk Neunkirchen, u.a. in der Bezirkshauptstadt selbst. Ab kommender Woche sollen vier weitere Standorte hinzukommen, kündigte Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) an.