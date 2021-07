Voraussichtlich am 15. August werden in den Impfzentren des Landes die letzten Stiche gegen Corona gesetzt. Dann schließen, wie berichtet, die Zentren. Die niedergelassenen Ärzte übernehmen das Impfen gegen Corona ab Mitte August alleine. Begründet wird das damit, dass in einigen Wochen nicht mehr so viele Menschen täglich geimpft werden müssen.

Die NEOS bezeichnen diese Vorgehensweise als "Offenbarung der Strategielosigkeit durch die Landesregierung." „Das wirkt auf mich wie ein planloses Hin und Her. Erst vor drei Monaten wurde ein gut funktionierendes, kostengünstigeres System - nämlich die niedergelassenen Praxen - durch die Impfzentren ersetzt. Und nun soll wieder der niedergelassene Bereich die Verantwortung übernehmen, der das eigentlich von Beginn an hätte machen können und wollen“, meint die pinke Gesundheitssprecherin Edith Kollermann.

Zwar sei es richtig, dass der Andrang auf die Impfstraßen nachlasse. Was von Seiten der Landesregierung bislang aber fehle, sei ein Konzept, wie die Impfbereitschaft gehoben werden könne. „Wir haben im Juni davor gewarnt, dass es zu einer sinkenden Impfbereitschaft kommen wird. Jetzt ist genau das eingetreten", meint Kollermann. In einer Anfrage an Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) will die NEOS-Politikerin deshalb wissen, welche Maßnahmen gegen die offenbar abnehmende Impfbereitschaft ergriffen werden.

Grüne wollen alternative Impfangebote

Ähnliche Kritik äußern die Grünen. Auch Landessprecherin Helga Krismer betont, dass die Werbetrommel für die Corona-Impfung in Niederösterreich besser gerührt werden müsse und auch alternative Impfaktionen angeboten werden müssen. Die zuständigen Landesräte erteilten Spontan-Impfaktionen ohne Termine, wie sie etwa die Bundeshauptstadt veranstaltet, zuletzt, wie berichtet, eine Absage.

Dieser Apell richte sich insbesondere an Landeshauptfrau Mikl-Leitner: „Die zuständigen Regierungsmitglieder verkennen, dass wir uns an einem Wendepunkt befinden: Entweder eine erneut schwierige Situation im Herbst oder mehr Freiheitsgrade für alle Gesellschaftsgruppen.“