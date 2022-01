Niederösterreich kauft 1,5 Millionen Wohnzimmer-Tests an

Am heutigen Donnerstag wurde mit 6.147 Corona-Neuinfektionen ein neuer Höchststand in Niederösterreich erreicht. Im Vergleich zu dem bisherigen Rekordwert im November 2021 ist dieser nun annähernd doppelt so hoch. Damals wurden rund 3.200 Fälle gezählt. „Laut Experten werden wir die Spitze des Berges in der Semesterferienwoche erreichen“, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) bei einem Mediengespräch am Donnerstag. Laut Prognose könnten es dann zwischen 9.000 und 12.000 Neuinfizierte in einem Tag sein.

Die Belastung in den Kliniken sei zwar momentan noch eher gering, aber nach den Erfahrungen aus den vergangenen Wellen erreichen die Hospitalisierungen ihre Höchststände immer erst ein bis zwei Wochen später. Das wäre dann Mitte bis Ende Februar. „Wir bereiten uns auf eine extreme Belastung vor“, sagte Pernkopf. Oberstes Gebot sei immer noch das Impfen. Denn: „Derzeit sind 93 Prozent der Patienten auf Intensivstationen nicht geimpft“, betonte Pernkopf.

1,5 Millionen Wohnzimmertests angekauft

Die hohen Zahlen bringen auch das Testsystem an seine Grenzen. Deshalb habe man sich jetzt doch dazu entschlossen 1.5 Millionen Wohnzimmertests anzukaufen, sagte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Noch vor einer Woche hatte man sie nicht als notwendig erachtet. „Diese Tests werden wir in den nächsten Tagen über unsere Gemeinde-Teststraßen und die Drive-In- und Walk-In-Teststationen an die Bevölkerung ausgeben“, informierte Königsberger-Ludwig. Sie werden demnach nicht, wie in der Vergangenheit, in Apotheken zur Verfügung stehen.

Die Gesundheitslandesrätin appellierte zudem, dass Infizierte, bevor sie sich freitesten, einen Wohnzimmertest machen. Wenn dieser positiv ist, könne man sich den Weg in die Teststraße ersparen.

100.000 Niederösterreicher brauchen Auffrischungsimpfung

Mittlerweile seien 97 Prozent der Infektionen auf die Omikron-Variante zurückzuweisen. Es habe jedoch den Eindruck, dass Omikron für mildere Verläufe sorgt. Aber: „Vor allem deswegen weil wir in Niederösterreich einen Großteil der Menschen geimpft haben“, betont Königsberger-Ludwig.

Pernkopf wies auch noch darauf hin, dass 100.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ab 1. Februar eine Auffrischungsimpfung benötigen, um weiterhin über einen gültigen grünen Pass zu verfügen. Denn ab Februar wird der dieser seine Gültigkeit verlieren, wenn die zweite Impfung schon länger als sechs Monate her ist. Bei unter 18-Jährigen sind es sieben Monate. Man sei dafür aber gerüstet: „Wir können pro Woche in Niederösterreich bis 150.000 Menschen impfen“, meinte Pernkopf.

Dritte Impfung wirkt sehr schnell

Karl Zwiauer, Mitglied des Nationalen Impfgremiums, betonte, dass die dritte Impfung erstens „exzellent“ vor einen schweren Krankheitsverlauf schütze. Und zweitens wirke sie sehr schnell. „Das heißt, es ist nicht zu spät, wenn man sich jetzt impfen lässt“, sagt Zwiauer.

In Spitzenzeiten hätten in Niederösterreich etwa 30.000 Menschen täglich einen Stich erhalten, berichtete Impfkoordinator Christof Constantin Chwojka. Aktuell seien es nur rund 6.000. Er wies zudem eindringlich darauf hin, dass man sich bei Symptomen auf der Website www.144.at/covidverdacht einmelden kann, anstatt bei 1450 anzurufen. Man bekomme hier zurzeit täglich rund 4.000 Einmeldungen. „Darum gibt es in Niederösterreich im Unterschied zu anderen Bundesländern bei 1450 auch keine Wartezeiten“, sagt Chwojka.