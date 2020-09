Apotheken hätten in den vergangenen Wochen und Monaten "maßgeblich das Sicherheitsgefühl" der Österreicher verbessert, die Versorgungssituation abgesichert und so zur "Stabilisierung der Gesamtsituation beigetragen", befand Anschober in einem auf Youtube publizierten Video (http://go.apa.at/Nk020Gvy). Reisner sah darin ein öffentliches Ausspielen von Ärzten und Apothekern. "Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte hatten während des Lockdowns ihre Ordinationen zu mehr als 90 Prozent geöffnet. Im allgemeinmedizinischen Bereich lag die Quote noch weit darüber", rechnete der Präsident der NÖ Ärztekammer in einer Aussendung vor.

Ärzte hätten während der schwierigsten Monate der Pandemie "trotz kaum vorhandenen Schutzmaterials" die medizinische Versorgung in Niederösterreich sichergestellt. Auch bereits der Kammer gemeldete Urlaube von ordinationsführenden Medizinern seien zurückgenommen worden, um die Praxen für die Patienten offen zu halten. Im Zusammenhang mit Covid-19 hätten im Bundesland 87 Ordinationen behördlich abgesondert werden müssen. "Ein Kollege hat sein Engagement sogar mit dem Leben bezahlt", erinnerte Reisner an den Corona-Tod eines niederösterreichischen Hausarztes Anfang April.