Außerdem seien zusätzlich abgegrenzte Stationen zur Versorgung von erkrankten Personen an den Standorten Neunkirchen, Stockerau und Waidhofen a.d. Thaya definiert, teilte Pernkopf am Donnerstag mit. Im Unterschied zur ersten Welle gebe es also keine reinen "Covid-Kliniken", die hauptsächlich die medizinisch- und pflegerische Betreuung von Corona-Erkrankten wahrnehmen. "Mit dieser Vorgehensweise kann der Versorgungsauftrag in NÖ sichergestellt werden."