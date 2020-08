Das Gratis-Testangebot auf dem Airport sei am Mittwoch gestartet worden, sagte Pressesprecher Peter Kleemann auf Anfrage. Seitdem sind seinen Angaben zufolge acht Flüge von den Balearen in Schwechat angekommen. Mehrere weitere werden es am Wochenende sein.

Damit verbunden sei auch verstärktes Interesse an Tests zu erwarten, so Kleemann. "Wir sind darauf gut vorbereitet." Aktuell verzeichne das Health Center auf dem Flughafen Wien 800 bis 900 Testungen pro Tag.