Bis Dienstagnachmittag (17.00 Uhr, Anm.) wurden 1.048 Tests durchgeführt. 580 waren es in St. Pölten, 406 in Münchendorf (Bezirk Mödling), 62 in Amstetten, so die Landesrätin. 583 Screenings waren ihren Angaben zufolge noch offen und für die Folgetage terminisiert. Die meisten Testergebnisse werden laut Königsberger-Ludwig noch in dieser Woche erwartet.