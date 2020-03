Derzeit bleiben Parks und Spielplätze geöffnet, betont Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Man brauche auch Lebenssituationen, in denen man durchschnaufen kann. Dazu zählt auch, spazieren gehen zu können. Doch Vorsicht! Auch wenn die Spielplätze vorerst offen bleiben, das dürfe nicht dazu führen, dass man eng zusammensteht. „1 Meter Abstand! Das ist das wichtigste Grundprinzip“, betont Anschober. Egal ob im Betrieb, beim Einkaufen im Supermarkt, in der Schlange beim Anstehen, in der U-Bahn …

„Wird dieser Abstand unterschritten, wird die Polizei einschreiten, informieren und dementsprechend handeln“, erläutert Innenminister Karl Nehammer. Es sei möglich hinauszugehen, aber das sollte man mit Verantwortung tun und mindestens einen Meter Abstand halten. „Bitte halten Sie sich daran!“, appelliert er.

Nehammer warnt darüber hinaus vor Betrug im Internet und dubiosen Firmen, die derzeit Schutzmasken anbieten, die nicht helfen, oder auch Desinfektionsmittel, und dann dazu auffordern, die Bankverbindung bekannt zu geben. „Seien Sie wachsam!“

Coronakliniken sollen entstehen

Kur- und Rehabilitations-Einrichtungen werden geschlossen. Ausnahme sind Patienten, die einen akute Behandlung benötigen, wie etwa nach einem Schlaganfall oder bei Krebs. Sie sollen weiter betreut werden.

Außerdem sollen Coronakliniken entstehen. Betroffene mit einem milden Krankheitsverlauf, die nicht zuhause gepflegt werden können, sollen hier aufgenommen werden. Um Spitäler zu entlasten.



Konsequenz, Engagement, Ruhe und Optimismus

Was die Entwicklung in Sachen Covid-19 betrifft, ist Gesundheitsminister Anschober überzeugt: „Wir können das schaffen!“ Mit Konsequenz, Engagement, Ruhe und Optimismus. Wie er betont.

Rund 14.000 Testungen wären österreichweit bereits durchgeführt worden. Das passiert etwa, wenn Symptome vorliegen und Personen in Risikoregionen waren. Gibt es unterschiedliche Ansichten zwischen 1450 und Arzt, ob ein Test durchgeführt werden soll, dann gilt: „Der Arzt hat das letzte Wort“, betont er. Die Testungen sollen weiter erhöht werden, insbesondere in Spitälern usw.

Was die bestätigten Fälle betrifft, sei die Steigerung mit plus 25 Prozent im Vergleich zu gestern weniger als zuletzt, aber auch noch nicht dort, wo man zur Abflachung der Kurve hinwolle.

Derzeit gibt es 1.843 bestätigte Fälle. Anders als etwa in Italien – wo besonders viele Über-80-Jährige betroffen sind - verteilt sich die Erkrankung in Österreich auf die meisten Altersgruppen. Stark betroffen seien etwa 45- bis 55-Jährige und 25- bis 45-Jährige. Das Positive daran: Damit wären nicht nur die Älteren, die von schweren Verläufen besonders bedroht sind, betroffen. Elf Personen befänden sich derzeit auf Intensivstationen, einige weitere in Spitälern, die meisten aber in häuslicher Quarantäne.