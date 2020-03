„Mir ist wichtig, gerade in diesen herausfordernden Zeiten direkt für die Österreicherinnen und Österreicher persönlich da zu sein“, so Gesundheitsminister Rudi Anschober. Daher wird es ab sofort regelmäßig per Social-Media einen Livestream für die Bürgerinnen und Bürger geben.

In der „Video-Sprechstunde“ wird der Gesundheitsminister unter anderem über die aktuelle Corona-Lage informieren, Nachbarschaftsinitiativen vorstellen, praktische Tipps geben und mit den Österreicherinnen und Österreichern direkt in Kontakt treten.

Bürgerinnen und Bürger können Fragen via Email (sprechstunde@sozialministerium.at) einsenden, die zu Themenbündel zusammengefasst und beantwortet werden.

Die heutige Vide-Sprech-Stunde startet um 14 Uhr und ist zu sehen auf:

https://www.facebook.com/rudianschober und https://www.facebook.com/sozialministerium