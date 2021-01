Update: 1,76 Prozent der NÖ-Bevölkerung bisher geimpft.

Mit Verwunderung blickten zuletzt einige Landsleute auf das Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums. Auf einer Österreich-Karte wird dort in unterschiedlichen Blautönen der Impf-Fortschritt der einzelnen Bundesländer dargestellt.

Niederösterreich ist im hellsten blau eingefärbt. Mit 1,58 Geimpften von 100 Personen ist hier die Anzahl der Geimpften auf 100 Einwohner von allen Bundesländern am geringsten. Zum Vergleich: In Vorarlberg sind es bereits 2,68. In Oberösterreich 2,35. (Stand: Mittwoch 9 Uhr)

Screenshot 27.1.21

Ob zu langsam geimpft wird, wollten deshalb einige Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wissen. „Nein“, versichert man beim Notruf NÖ, dem Impfkoordinator des Landes. Dort erklärt man das mit der Verteilung des Impfstoffs in Österreich.

Die Mengen der gesamten Dosen, die jedes Bundesland bekommt, wurden im ersten Schritt nicht nach der Einwohnerzahl aufgeteilt. Niederösterreich hat deshalb auch nicht – nach Wien – den meisten Impfstoff bekommen. „Das Kontingent wurde auf die Bewohner in Pflegeheimen gerechnet. Da hat Oberösterreich etwa 20 Prozent mehr als Niederösterreich“, informiert Notruf-NÖ-Sprecher Stefan Spielbichler.

Außerdem werden in Niederösterreich seit Beginn der Vorwoche die zweiten Dosen an die bereits Geimpften verabreicht. „Wir haben sehr früh flächendeckend begonnen“, erklärt Spielbichler weiter. Sehr viel des ohnehin extrem knappen Impfstoffs werde nun also für jene Personen verwendet, die bereits geimpft sind.

Aktuell werden in Niederösterreich neben denjenigen, die die zweite Dosis bekommen, auch Rettungsdienstmitarbeiter und Menschen in stationären Einrichtungen wie Reha-Zentren geimpft. In absoluten Zahlen haben bereits 26.584 Landsleute die Spritze gegen