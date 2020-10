Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP) kritisiert den "schwedischen Weg". Schweden hat mit knapp 6000 Corona-Toten siebenmal so viele Tote wie in Österreich. "Österreich hat rund 800 Covid-19-Tote. Schweden hätte im Verhältnis zu seiner Bevölkerung (Anm: 10 Millionen) rund 1000 haben müssen. Defacto hatten sie 5000 mehr. Diesen Weg werden wir nicht gehen. Schweden nimmt ganz bewusst mehr Tote in Kauf", sagt Pernkopf.

Nach einem Patienten-Höchststand in NÖ-Kliniken am 6. April mit 217 Normal- und 57 Intensivpatienten haben sich zum heutigen Tag die Covid-19-Patienten in den Kliniken halbiert, sagt Pernkopf (ÖVP). Nur mehr 7,7 Prozent der Fälle sind aktuell in klinischer Behandlung, zu Beginn waren es noch 20 Prozent. Das zeuge von einer "Spitzenmedizin" in Niederösterreich.

Dennoch müsse man aufpassen. "Die Corona-Zahlen gehen in vielen Länder steil nach oben. In NÖ haben wir heute 139 Neuinfektionen". Derzeit gebe es "genügend freie Kapazitäten" von 150 Intensivbetten: Zusätzlich könnte um 150 Intensivbetten aufgestockt werden, wenn man Abteilungen "verschieben würde", sagt Pernkopf.

Die Lernkurve der Ärzte

"Wir haben seit Beginn der Krise viel gelernt. Alle Ärzte. Weltweit", sagt Harald Stingl, Primar der Inneren Medizin am Landesklinikum Melk. Zu Beginn habe niemand recht gewusst, was für eine Erkrankung das ist. Mit Februar trudelten die ersten Erfahrungsberichte aus China ein. "Mittlerweile haben wir aus rund 240 Covid-19-Krankheitsgeschichten in Melk viel dazugelernt."

Symptome von Covid-19: Nur Test bringt Gewissheit

Eine rinnende Nase, gläserne Augen, Fieber und Symptome eines Magendarm-Infekts: Die Anzeichen einer Covid-19-Infektion seien zu Beginn sehr unterschiedlich, sagt Stingl. Die Abgrenzung zu einer Influenza- oder einer Rhino-Virusinfektion gestalte sich schwierig. "Ein fieberhafter Infekt mit Verlust der Geruchs- und Geschmackssinn sei oft ein Indikator, aber letztendlich zählt der negative oder positive Abstrich (Anm.: Covid-19-Testung)", erklärt Stingl.

Der typische Krankheitsverlauf beginne mit Fieber und Husten. Dann folgt typischerweise eine Verbesserung der Symptome bevor in einem zweiten Krankheitsschub Atemprobleme und andere zum Teil schwere Symptome auftreten. "Im Grunde reagiert das Immunsystem über", sagt Stingl, Primar der Inneren Medizin am LKH Melk.

Cortison, Remdesivir und das "Penninger-Medikament" APN01

Speziell am Beginn einen Infektion sind anti-virale Medikamente sehr wichtig. Zum Beispiel "Remdesivir" oder auch das "APN01" des österreichischen Genetikers Josef Penninger, das gerade in einer klinischen Studie getestet wird. Diese Mittel sollen den Eintritt des Virus Sars-CoV-2 in die Zellen verhindern. Für spätere Krankheitsphasen wird vermehrt Cortison eingesetzt.

"Wir können Patienten so von der Intensivstation fernhalten und sogar mehr Patienten in häuslicher Therapie halten", sagt Stingl. Der Intensivmediziner hat sehr schwere Verläufe auch bei Patienten unter 50 Jahren beobachtet. "Wir wissen nicht, ob Folgeschäden bleiben. 'Genesen' heißt heute definitiv noch nicht 'gesund'", gibt Stingl zu Bedenken. Auch Jüngere klagen Woche und Monate nach einer Covid-19-Erkrankung über Atemnot. An deren Lungen erkenne man ehemalige Infektionsherde, die zum Teil Vernarbungen sein könnten, sagt Stingl, "das betroffene Lungengewebe wird nie mehr wie neu sein."

Klassischer Covid-19-Therapie-Verlauf bis ins Extreme

Gesund sein für einen Covid-19-Patient bedeute schlicht, dass er nicht "mehr infektiös" ist, sagt Christoph Hörmann, Primar und Leiter der Intensivmedizin am Universitätsklinikum St. Pölten. "Dennoch kann er noch Wochen auf der Intensivstation und im Krankenhaus bleiben müssen. Manche Dinge bleiben bestehen", sagt Hörmann.

Hörmann erklärt die aktuellen Therapie-Schritte für hospitalisierte Covid-19-Patienten, beginnend mit leichter Atemnot und einer Sauerstoff-Therapie im Verschlechterungsverlauf.

Sauerstoff durch einfache Maske. Die Patientin und der Patient kann mit Hilfe einer lockersitzenden Maske selbst atmen.

Sauerstoff durch eine festsetzende, abdichtende Maske. Nicht-invasive Beatmung. Der Patient trägt eine abdichtende Maske 20-22 Stunden pro Tag,

Sauerstoff durch einen Tubus direkt in die Lunge: invasive Beatmung, 24 Stunden am Tag, Patient kann selbst noch mitatmen.

Sauerstoff durch Tubus und Bauchlagerung: Dadurch ist eine bessere Befüllung der Lunge möglich.

Sauerstoff durch Tubus und Bauchlagerung, zzgl Stickstoffmonoxid (NO)-Beigabe: Die Blutgefäße werden mit Stickstoffmonoxid ausgeweitet und können so mehr Sauerstoff transportieren.

ECMO-Geräte (ähnlich einer Herz-Lungen-Maschine) sättigen Blut mit Sauerstoff an: Blut wird extern mit Sauerstoff angereichert und in rechtes Herz zurück gepumpt (bevor es in die Lunge kommt). Davon gibt es am Universitätsklinikum acht Geräte

Antikörper-Plasmatherapie: Plasma von ehemaligen Covid-19 Patienten mit schweren Krankheitsverläufen wird verabreicht. Dadurch kann der Patient Antikörper entwickeln.

