Die Abholungen hätten bei 95 Prozent der Schulen "gut funktioniert", bei fünf Prozent habe es "leider Probleme" gegeben, so Boris Fahrnberger, Geschäftsführer der Covid Fighters via Aussendung. Auf Anfrage der NÖN erklärte das Unternehmen, dass es logistische Schwierigkeiten mit neuen Fahrern gegeben hätte, die die Abholung verabsäumt hätten. Mittlerweile sei aber alles aufgearbeitet worden.

Defekter Roboter verzögerte Auswertung

Auch die verspätete Auswertung der Schultestungen sei mittlerweile abgeschlossen. Bis heute Früh hätten alle Schülerinnen und Schüler ihre Testergebnisse erhalten. In der Zwischenzeit hätten die Betroffenen einen Antigen-Schnelltest in der Schule durchführen können, hieß es aus dem Unternehmen. Grund für die verspätete Auswertung war ein defekter Roboter, weshalb die Proben manuell pipettiert werden mussten. Der Roboter sei nun aber neu kalibriert und die übrigen Proben in einer Nachtschicht aufgearbeitet worden.

Für die nicht oder zu wenig erhaltenen Test-Kits in den Schulen sei das Bundesministerium verantwortlich, hieß es vonseiten der Covid Fighters. Letztendlich seien so groß angelegte Testungen „Neuland, in dem Stolpersteine passieren“, so das Unternehmen.

Im Büro der Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verwies man darauf, dass die PCR-Testungen in den Schulen in der Verantwortung des Bundes und nicht in der der Länder liegen.