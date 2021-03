Die Informationsplattform zu Internet-Betrug und Online-Fallen “Watchlist Internet” registrierte im Jahr 2020 über 16.500 Warnmeldungen von ihren Konsumenten über mögliche Betrugsvorgänge im Internet. Das bedeutet einen Anstieg um mehr als das Dreifache im Vergleich zum Jahr 2018. Zugleich besuchten 2020 mehr als 2,4 Millionen Besucher die Webseite “Watchlist Internet”, um sich über mögliche Gefahren im Internet zu informieren. Diese Daten präsentierte NÖ-Landesrat für Konsumentenschutz Franz Schnabl (SPÖ) am 10. März 2021 während einer Pressekonferenz in St. Pölten.

Drop-Shipping als neue Internetgefahr

Zudem berichtet Thorsten Behrens, Projektleiter Watchlist Internet am Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT), dass sich Beschwerden bezüglich des Drop-Shippings häufen. Bei dem Streckengeschäft geht es darum, dass Händler über einen Online-Shop Waren verkaufen, die der Händler aber nie selbst zu Gesicht bekommt, da die Waren dabei direkt vom Hersteller an Konsumenten versendet werden.

Im Bereich der „Consumer Electronic“ sei das beispielsweise seit Jahren gelebte Praxis, weiß Behrens: „Durch die so gesparten Logistikkosten können die Waren zu einem günstigeren Preis angeboten werden. Händler sind allerdings mit Lieferzusagen an Kunden immer davon abhängig, dass die Lieferketten der Hersteller und Großhändler funktionieren.”

Bestellungen aus Asien sind häufig problematisch

Behrens mahnt vor allem bei Bestellungen aus Asien zur Vorsicht: "wird von Europa aus versendet, kommen die bestellten Waren meistens auch zeitgerecht und wie bestellt an. Sitzen die Lieferanten aber in Asien, führt Drop-Shipping häufig zu unangenehmen Erlebnissen. Es kommt zu langen Lieferzeiten von drei bis sechs Monaten, obwohl zum Beispiel nur zwölf Tage angegeben sind. Das Geld wird schon bei Bestellung abgebucht und auf zusätzliche Zollkosten wird im Online-Shop meistens nicht hingewiesen. Ein Rücktritt ist zwar theoretisch möglich, der Rückversand muss aber auf eigene Kosten nach Asien erfolgen. Das ist oft teurer als der gesamte Einkauf", so der Cybercrime-Experte.

Vertragsverlängerung

Während der Pressekonferenz in der NÖ-Landeshauptstadt kündigte Landesrat Franz Schnabl auch die Verlängerung der Zusammenarbeit mit der Informationsplattform "Watchlist Internet" an. Dadurch sollen laut Schnabl NÖ-Konsumenten besser vor Internetbetrügen geschützt werden.