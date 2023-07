Karl Wilfing verabschiedet Karin Renner offiziell aus dem Landtag

Fünf Jahre lang war Karin Renner die Dritte Präsidentin des niederösterreichischen Landtags. Davor war Renner viele Jahre Landtagsabgeordnete und von 2013 bis 2018 Landeshauptmann-Stellvertreterin. Mit der Konstituierung des neuen Landtags nahm sie heuer im März ihren (landes-)politischen Abschied.

Landtagspräsident Karl Wilfing bedankte sich bei seiner Stellvertreterin mit einem kleinen Geschenk. Die Präsidentin außer Dienst erhielt ein Buch mit allen Reden, die sie in ihrer Zeit im Landtag gehalten hat. Beim wortreichen Abschied in Humers Uferhaus in Orth (Bezirk Gänserndorf) betonte Wilfing: „Wenn man Deine Landtagsreden nachliest, dann stellt man rasch fest, dass sie Hand und Fuß hatten, und man erkennt Deine humanistische Prägung, Dein großes Allgemeinwissen sowie dass der Erfolg der Sache wichtiger ist als ideologische Grundsätze. Danke für die gute Zusammenarbeit und alles Gute für deine weitere Zukunft.“