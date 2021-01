Wie lange Antikörper im Blut halten, soll eine Studie der Danube Private University (DPU) in Krems zeigen. Diese geht nun in die nächste Runde: Etwa 1.200 Personen werden am 13. Februar zur Blutabnahme in Weißenkirchen (Bezirk Krems) erwartet. Eingeladen sind all jene Niederösterreicher, die bereits an Covid-19 erkrankt waren.

Das ist bereits der vierte Teil der Studie: Die erste Blutabnahme ging in Weißenkirchen in der Wachau am 20. Juni über die Bühne. 884 Personen waren dabei. Bei jedem achten Teilnehmer wurden Antikörper nachgewiesen. Im Oktober und Dezember des Vorjahres erfolgte eine erneute Überprüfung der Antikörper. Mit dem Resultat: Bei knapp 84 Prozent derjenigen, die im März mit Covid-19 infiziert waren, waren auch sechs Monate später nach wie vor Antikörper im Blut nachweisbar.