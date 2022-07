Verteidigungsministerin Tanner besichtigt historisches Römerboot

Werbung

Die Fahrt des Römerbootes erstreckt sich von Deutschland über Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien bis nach Rumänien, zur Mündung der Donau ins Schwarze Meer.

Heute Donnerstag setzte das Patrouillenboot am Melker Pionierhafen den Anker, wo Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Rudermannschaft in Empfang nahm. Begleitet wurde das Schiff von vier Pionierbooten. „Der Nachbau eines Patrouillenschiffs macht den Donaulimes für die Öffentlichkeit erlebbar und zeugt davon, dass schon immer Militärlager entlang der gesamten Donaugrenze errichtet wurden. Ich freue mich deshalb besonders die ‚Danuvina Alacris‘ am Melker Pionierhafen begrüßen zu dürfen. Dieses Projekt verbindet die Donauregionen miteinander, und ist zudem ein schönes Beispiel von nachhaltiger touristischer Nutzung des UNESCO-Welterbes, unserer Wachau“ sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Der Nachbau des Schiffs ist Teil des Forschungsprojektes, das sich mit dem Donaulimes, also mit dem Teil der Militärgrenze des Römischen Reichs entlang der Donau, beschäftigt und so auch die Geschichte der Römer in die Gegenwart bringt.

Die Melker Pioniere unterstützen dabei die Fahrt durch Österreich. Die Milizoffizierin und ehemalige Kommandantin der Jägerkompanie Tulln und Assistenzprofessorin an der Universität für Weiterbildung in Krems, Anna Kaiser, ist zugleich Gesamtprojektleiterin des EU-Projekts „Living Danube Limes“, in dessen Rahmen das Boot gebaut wurde und die Fahrt stattfindet.