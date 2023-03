Schwarz-Blau in NÖ: Das sind die Pläne bis 2028

Werbung

Corona: ÖVP und FPÖ verpflichten sich zur Schaffung eines mit 30 Millionen Euro dotierten Fonds, durch den die negativen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen ausgeglichen werden sollen. Bezahlt werden sollen damit beispielsweise Kosten für Therapien, Homeschooling und Nachhilfe. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner präzisierte mittlerweile, dass dieser Fonds auch für jene da sein wird, die sich an die Corona-Maßnahmen hielten („Wer sich an die Vorschriften hielt, darf nicht der Dumme sein.“). Zudem sollen verfassungswidrige Strafen zurückbezahlt werden – viele Juristen gehen aber davon aus, dass das in der Praxis schwer möglich sein wird. Ebenfalls vereinbart ist ein sofortiger Stopp aller Werbe-Maßnahmen für Corona-Impfungen, das Ende der Maskenpflicht für Mitarbeitende aller Betriebe der Landesgesundheitsagentur mit 30. April sowie die Einrichtung einer Evaluierungskommission.

Arbeit und Wirtschaft: ÖVP und FPÖ wollen Bürokratie abbauen, die Exportwirtschaft fördern und dem Fachkräftemangel unter anderem durch den Ausbau der Mensch und Arbeit GmbH entgegenwirken. Zudem sollen die Lehre und der Meisterberuf weiter attraktiviert sowie Maßnahmen wie der NÖ Handwerkerbonus forciert werden.

Bildung, Wissenschaft, Kultur: Das Programm sieht verstärkte Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen, die Forcierung von Begabtenklassen sowie die Stärkung regionaler Kooperationen von Schulen vor. Außerdem werden die Polytechnischen Schulen aufgewertet, die Schulsozialarbeit ausgeweitet und der Schwimmunterricht forciert. Das ISTA in Klosterneuburg soll ausgebaut, der Biotech-Campus in Hainburg mit MINT-Schwerpunkt etabliert werden. KZ-Außenstellen wie jene in Melk oder Wiener Neustadt sollen stärker sichtbar gemacht werden, die Festspiele Reichenau und das Theater Wiener Neustadt werden in das „Landestheater neu“-Konzept integriert.

Familie und Kinder: Die Kinderbetreuung wird ausgebaut – allerdings bleibt sie nachmittags kostenpflichtig. Parallel dazu soll die Kinderbetreuung im Familienverband finanziell aufgewertet werden. Wie konkret, erarbeitet eine Arbeitsgruppe. Die Jugendberatungsstellen sollen ausgebaut werden – ebenso die Frauenhaus-Angebote.

Gesundheit und Pflege: ÖVP und FPÖ kündigen die Einführung eines „Kleinregionenarztes“ sowie den Ausbau der Präventivmedizin an. Außerdem soll die Landesgesundheitsagentur ein drittes Logistikzentrum schaffen. Das mobile Pflegeangebot soll ausgebaut, ein „Pflegescheck“ für die Pflege daheim eingeführt werden. Neu geschaffen werden unter anderem Übergangspflegezentren.

Integration: Grundkenntnisse der deutschen Sprache werden in Niederösterreich wichtig als Zugang zu fast allem. So soll daran nach dem Modell von Oberösterreich auch die Erteilung der Wohnbauförderung gekoppelt werden. Zudem kündigen ÖVP und FPÖ einen Aktionsplan gegen den radikalen Islam an und wollen Asylwerbende verstärkt mit Sachleistungen anstelle von Geldleistungen unterstützen.

Landwirtschaft und ländlicher Raum: ÖVP und FPÖ kündigen konsequente Managementmaßnahmen bei Biber, Otter und Wolf an. Außerdem wollen sie zur Verbesserung des Tierwohls in der Landwirtschaft ein Tierschutzkompetenzzentrum schaffen. Unterstützt werden soll der Ausbau der heimischen Lebensmittelproduktion in allen Bereichen, in öffentlichen Küchen soll heimischen Lebensmitteln besonderer Vorrang eingeräumt werden und die soziale Betriebshilfe soll ausgeweitet werden.

Sicherheit: Die Sicherheitsinfrastruktur (Heer, Polizei) soll gestärkt und ausgebaut werden. Kommen sollen zusätzliche Investitionen in die Blackout-Vorsorge, Katastrophenschutzpläne für jede Gemeinde sowie der Ausbau des Cyber-Security-Schwerpunktes im Haus der Digitalisierung.

Tourismus, Gastronomie und Sport: Bereits für Häme in Sozialen Medien sorgte die Ankündigung, eine eigene Prämie für neue Wirtshäuser auszuloben, die „traditionelles und regionales Speisenangebot“ aufweisen. Klubobmann Jochen Danninger präzisiert, dass man nach dem Modell Tirol vor allem jene Wirtshäuser fördern will, die die letzten (oder ersten) im Ort sind. Touristisch weiterentwickelt sollen die Regionen rund um Ötscher und Semmering werden. Dem Bewegungsmangel vor allem junger Menschen soll mit gezielten Maßnahmen entgegengewirkt werden – unter anderem der Einführung eines öffentlichkeitswirksamen „Tages des Sports“ sowie einer Sport- und Bewegungskarte im Sinne einer Bonuskarte für sportliche Aktivitäten.

Umwelt, Klima, Energie und Wohnen: Niederösterreich will Photovoltaik- und Windkraftanlagen forcieren, geplant ist auch eine Biogas-Offensive sowie der Ausbau der Netzinfrastruktur. Ebenfalls ausgebaut werden soll das Baulandmonitoring, der Entwicklung von Stadt- und Ortszentren soll mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. So sollen künftig zumindest 50 Prozent der Wohnbauprojekte in Zentrumslagen umgesetzt werden (bisher: 30 Prozent) und Coworkingspaces verstärkt gefördert werden. Geplant ist auch, die Mittel für Sanierungen aufzustocken, sowie die Einführung eines Heizkostenzuschusses.

Straße, Schiene und Infrastruktur: ÖVP und FPÖ sehen Schiene und Straßen gleichberechtigt nebeneinander. Der Bund wird folglich aufgefordert, die bereits genehmigten Straßenbauprojekte S1, S8 und S34 umgehend umzusetzen. Zugleich soll eine zweite S-Bahn-Stammstrecke errichtet, die Franz-Josefs-Bahn streckenweise wieder zweigleisig ausgebaut und der Güterverkehr auf der Schiene forciert werden – geprüft werden soll auch die Einführung des Güterverkehrs auf NÖVOG-Strecken.