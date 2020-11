Seit Wochen wird darüber spekuliert, jetzt ist er da: der zweite Lockdown, vorerst geplant bis Ende November. Als Gründe für das partielle Zusperren nennt die Bundesregierung die rasant steigende Zahl der Neuinfektionen. Ohne neue Einschränkungen und eine Trendwende im November drohten eine exponentielle Infektionskurve, eine Verdoppelung der Infektionen am Folgetag und ein Kollaps des Gesundheitssystems.

Am 29. Oktober wurde mit der Rekordzahl von 5.627 Neuinfektionen ein neuer Höhepunkt in Österreich erreicht. Auch in Niederösterreich kletterten die Neuinfektionen auf ein Hoch von 818 Neuinfektionen an einem Tag. Insgesamt sind laut AGES momentan 7.308 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert.

Gleichzeitig fürchtet man die immer stärkere Auslastung der Spitals- und Intensivbetten. Bei einem Gesundheitssystem-Kollaps drohe ein Triage-System, sagt die Bundesregierung. In den NÖ-Krankenhäusern stehen insgesamt rund 7.500 Betten zur Verfügung, darunter 355 Intensiv-Betten. Am Montag waren sowohl von den „normalen“ als auch von den Intensiv-Betten rund zwei Drittel belegt. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Österreichs Kliniken stieg seit vergangenem Montag um 62 Prozent an, bei den Intensivpatienten sogar um 78 Prozent.

Operationen werden noch nicht verschoben

Am Montag wurden in NÖ-Kliniken 256 Patienten auf Normalstationen und 43 auf Intensiv behandelt. „Wenn die Infektionszahlen nicht bis Mitte November in den Griff zu kriegen sind, müssen wir die Maßnahmen verlängern“, sagt Monika Redlberger-Fritz, Leiterin des Zentrums für Virologie an der MedUni Wien. Nicht lebensnotwendige Operationen werden in Niederösterreich – im Gegensatz zum Frühling und anderen Bundesländern – bisher nicht verschoben, heißt es von der Landesgesundheitsagentur.

Um die Pandemie einzudämmen, gelten seit Dienstag in ganz Österreich folgende Regeln:

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen gelten mit Ausnahmen. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr ist es verboten, die eigenen vier Wände zu verlassen. Ausnahmen sind berufliche Zwecke, Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen, Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung oder die Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum. Untertags sind private Treffen ebenfalls eingeschränkt: Nur noch Menschen aus maximal zwei Haushalten dürfen sich treffen. Garagen-, Garten- oder Scheunenpartys sind ebenfalls explizit verboten.

Gastronomie, Hotels und Freizeiteinrichtungen werden stark eingeschränkt. Freizeiteinrichtungen wie Theater, Kinos, Fitnessstudios oder Hallenbäder bleiben geschlossen. Hotels dürfen nur mehr Geschäftsreisende aufnehmen. Der Handel hat bis 19 Uhr geöffnet. Gastronomie-Betrieben haben geschlossen, aber das Abholen oder Liefern von Speisen ist erlaubt. Mit einem 80-Prozent-Umsatzersatz als Pauschalvergütung werden die Gastronomen entschädigt. Für WKNÖ-Gastro- und Tourismus-Spartenobmann Mario Pulker ist das eine „Anerkennung der Wirte“ durch die Politik. Die Stütze ermögliche ein „Durchtauchen“ im November. Die Resonanz bei den Wirten sei „sehr gut“, so Pulker. Für WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker hingegen sind die Maßnahmen ein „herber Rückschlag“ für die NÖ-Unternehmen. Es müsse jetzt das „richtige Maß zwischen Gesundheit und wirtschaftlichem Überleben“ ausgelotet und „rasche, unbürokratische Hilfe“ geleistet werden. „Die Adaptierungen bei der Kurzarbeit sind dabei ein wichtiger Schritt“, sagt Ecker.

Veranstaltungen sind komplett abgesagt. Darunter fallen etwa Kultur- und Sportevents, aber auch Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern und Weihnachtsmärkte.

Oberstufen- und Berufsschüler bleiben zuhause. Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet. Allerdings geht die Oberstufe ins Distance-Learning, zudem soll es verschärfte Maskenpflicht geben. „Für uns ist es nun wichtig, aus den Erfahrungen aus dem Frühjahr zu lernen und Schülerinnen und Schüler im Distance Learning nicht zu überlasten und mit Arbeitsaufträgen zu versorgen“, sagt Benjamin Koiser, Landesobmann der Schülerunion.

Keine Besuche in Krankenhäusern, wenige in Pflegeheimen. Laut Auskunft der Landesgesundheitsagentur gilt in „beinahe allen“ Kliniken in Niederösterreich momentan ein Besuchsverbot. Ausnahmen gibt es nur im Palliativbereich bzw. zur Verabschiedung von Sterbenden, in der Kinderabteilung sowie für Väter als Begleitung bei Geburten. In Pflege- und Betreuungszentren sind die Besuche eingeschränkt.