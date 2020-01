Die Oberaufsicht über die Gemeinderatswahl hat die Landeshauptwahlbehörde. Heute fand ihre konstituierende Sitzung statt. Karl Wilfing, Vorsitzender der Landeshauptwahlbehörde, präsentierte die wichtigsten Zahlen und Daten zum Votum.

NLK/Burchhart

Am 26. Jänner dürfen 1.459.072 Bürger in 567 Gemeinden ihre Stimme abgeben. Sie entscheiden über die Vergabe von 11.640 Mandaten in den Gemeinderäten.

Zur Wahl treten heuer in ganz Niederösterreich insgesamt 1.851 Wahlparteien an.

Quelle: Land NÖ, Grafik: Bischof Alle Daten auf einen Blick. Quelle: Land NÖ, Grafik: Gerald Bischof

Die ÖVP sowie ihre nahestehenden Listen gehen in allen 567 Gemeinden an den Start. In drei Gemeinden steht sie indirekt sogar doppelt auf dem Stimmzettel: In Münichsreith-Laimbach (Bezirk Melk), Tullnerbach (Bezirk St. Pölten) und Pöggstall (Bezirk Melk) treten zusätzlich zur Volkspartei auch ÖVP-zugehörige Listen an.

Die SPÖ samt nahestehende Listen kämpft in 545 Gemeinden um die Stimmen der Wähler. In Spitz (Bezirk Krems) steht außerdem neben den Sozialdemokraten eine SPÖ-zugehörige Liste auf dem Stimmzettel.

Die FPÖ und FP-Listen treten in 365 Gemeinden an, in 126 Gemeinden sind die Grünen und ihnen nahestehende Listen und in 37 Gemeinden sind die NEOS auf dem Stimmzettel zu finden.

Häufige Fragen:

Was bedeutet "Name schlägt Partei"?: Landtags-Präsident und Vorsitzender der Landeshauptwahlbehörde Karl Wilfing weist darauf hin, dass es bei den Gemeinderatswahlen Unterschiede zu anderen Wahlgängen wie der Nationalratswahl oder der Europawahl gibt. So gilt bei der Gemeinderatswahl etwa der Grundsatz "Name schlägt Partei". "Das bedeutet, wenn neben einer Parteibezeichnung auch der Name eines Kandidaten aus einer anderen Wahlpartei angegeben ist, gilt der Stimmzettel als gültig für jene Partei des eingetragenen Kandidaten“, macht Wilfing deutlich.

Wie funktioniert die Briefwahl?: Die Briefwahlkarte muss am Wahltag um spätestens 6.30 Uhr bereits bei der Gemeindewahlbehörde eingelangt sein. Ansonsten kann sie noch am Wahltag bei der zuständigen Sprengelwahlbehörde bis zum Schließen dieses Wahllokals abgegeben werden. Briefwahlkarten können übrigens schriftlich noch bis Mittwoch, 22. Jänner , und persönlich bis Freitag, 24. Jänner, 12 Uhr, beim zuständigen Gemeindeamt beantragt werden.

Wann gibt's Ergebnisse? Am Wahltag werden die vorläufigen Ergebnisse – auch inklusive der Briefwahlstimmen - aller 567 Gemeinden vorliegen. Vorläufig deshalb, weil es innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl die Möglichkeit von Einsprüchen gibt. Diese werden voraussichtlich Anfang März von der Landeshauptwahlbehörde behandelt.

Bis wann stehen die neuen Gemeinderäte? Die konstituierende Sitzung der neuen Gemeinderäte hat binnen vier Wochen zu erfolgen. Sofern es keine Einsprüche gibt, müssen die Konstituierungen also bis 10. März erfolgt sein. Dann stehen auch die neuen Bürgermeister fest.