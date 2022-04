„Corona beschleunigt das Wirtshaus-Sterben“

Werbung

Die Hörersdorfer müssen ihr Schnitz’l seit Herbst zu Hause verspeisen und für die Vereinsversammlung in den Nebenort fahren. Der „Dorfwirt“ hängte den Kochlöffel nach kurzer Zeit an den Nagel. Das letzte Gasthaus der Mistelbacher Katastrale bleibt vorerst geschlossen.

Immer mehr Orte teilen dieses Schicksal. Sie haben gar kein Wirtshaus mehr oder kämpfen um den Erhalt ihres letzten. In den vergangenen zehn Jahren sank die Zahl der Gasthäuser um über 300 auf 1.340. Bei den Cafés ist die Entwicklung ähnlich: Während es 2012 noch 843 gab, waren es Ende 2021 nur noch 686. Das Dorfleben leide darunter, weiß Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Wenn der letzte Wirt in einer Gemeinde zusperrt, fehle ein Ort für Feste und ein wichtiger Treffpunkt.

Mario Pulker: „Gäste sind anspruchsvoller.“ Foto: WKNÖ

In der WKNÖ spricht man von einem langfristigen Trend des Wirtshaus-Sterbens. Abgezeichnet habe sich der bereits in den 80ern. Die Pandemie hat ihn beschleunigt, sagt Wirte-Sprecher Mario Pulker. Nachdem die Corona-Hilfen Ende März ausgelaufen sind, rechnet er damit, dass die Insolvenzen nun stark steigen werden.

Personalnot und Auflagen werden als Gründe genannt

Die Gründe, warum das Betreiben eines Lokals, speziell eines Dorfwirtshauses, immer schwieriger bzw. unattraktiver wird, sind vielfältig. Ganz oben auf der Liste steht die oft erfolglose Personalsuche. Ein ehemaliges Wirte-Paar aus Hochwolkersdorf (Bezirk Wiener Neustadt) will sein Gasthaus nun verkaufen, nachdem die letzte Mieterin in Pension gegangen ist. „Unsere Kinder haben andere Berufe. Die tun sich das nicht an“, begründet die Frau. Nach den Lockdowns denken sich das auch aktive Gastronomen, beobachtet Pulker. Gerade die Betreiber kleiner Lokale, die bisher 365 Tage im Jahr hinter der Schank standen, hätten gemerkt, „dass es auch noch was anderes gibt“.

Kritik üben aktive und ehemalige Lokalbetreiber zudem an den behördlichen Auflagen. Als Beispiel nennt man bei der WKNÖ die laufend verschärften Nichtraucherregeln, die 2018 in einem Rauchverbot gipfelten. Aber schon die Senkung der Promillegrenze 1997 wird als Treiber des Wirtshaus-Sterbens gesehen. Ein Problem sind für Pulker zudem Möbelhäuser, Vereine und Co., die immer öfter günstige Speisen und Getränke servieren. In Wirtshäusern sei es nicht mehr möglich, Billig-Menüs anzubieten. Gäste würden die aber erwarten.

Insgesamt hat NÖ heute ein breiteres Gastro-Angebot

Gleichzeitig sind die Kunden laut Pulker anspruchsvoller geworden. Dass sie nicht mehr auswärts essen können, kann nicht behauptet werden: Denn insgesamt ist das Gastroangebot in NÖ seit 2012 sogar breiter geworden. 2021 gab es 140 Betriebe mehr als 2012. Neu eröffnet haben beispielsweise asiatische, türkische und andere länderspezifische Lokale, Fastfood-Imbisse, aber auch gehobene Restaurants.

Kreative Konzepte als Rezept gegen Gastro-Tod

Um als Dorfwirtshaus überleben zu können, müsse man heute etwas bieten, weiß Pulker. Dass kreative Konzepte nach wie vor funktionieren, ist er aber überzeugt – „auch auf dem Land“.

Aktuelle Beispiele aus Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) oder Groß Siegharts (Bezirk Waidhofen/Thaya) zeigen vor, dass es noch Gastronomen gibt, die den Schritt zum eigenen Lokal trotz aller Schwierigkeiten wagen: Nachdem das Gasthaus „Zum Schwarzen Adler“ in Neumarkt/Ybbs seit September 2021 leer stand, hat es seit 8. April wieder einen Nachfolger: Pächter Sulaiman Dahdal hat den Betrieb wieder geöffnet. Über Schwierigkeiten bei der Mitarbeiter-Suche klagt er jedoch schon jetzt. „Besser als gedacht“, läuft es bei René Lebersorger und seiner Lebensgefährtin Tanja Schwaiger, die kürzlich aus dem zuvor zwei Jahre geschlossenen „Zum Max“ das „Zum René“ in Groß Siegharts machten.