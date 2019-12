Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek hatte die Forderung nach einer Ausweitung der Wehrpflichtdauer schon in seiner Zeit als Verteidigungsminister aufgestellt und jetzt erneuert. Udo Landbauer, freiheitlicher Klubobmann und Landesparteichef in NÖ, ist mit ihm einer Meinung: „Die Verlängerung der Wehrpflicht ist dringend notwendig. Damit muss auch die Ausweitung des Zivildienstes einhergehen“ – sonst sei das System angesichts sinkender Tauglichkeitszahlen nicht aufrecht zu erhalten, sagt Landbauer auf Nachfrage der NÖN. Er will außerdem den Grundbetrag der Mindestsicherung in Höhe von „rund 900 Euro“ als Entlohnung für Grundwehr- und Zivildiener.

Mit seiner Forderung nach einer längeren Wehrpflicht steht Landbauer in NÖ jedoch alleine da. Für die SPNÖ müsse zuerst geklärt werden, „welche Leistung die Bundespolitik vom Bundesheer erwartet“, und danach, wie die personelle und finanzielle Ausstattung zur Erreichung dieses Ziels aussehen muss, sagt SPNÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller.

"Viel wichtiger wäre es, dem Heer mehr budgetären Spielraum einzuräumen"

Die Grüne Landessprecherin Helga Krismer spricht sich „strikt gegen eine Verlängerung der Wehrpflicht“ aus. Was die Entlohnung angeht, so wollen die Grünen in allen Bereichen einen Mindestlohn erreichen.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini meint: „Viel wichtiger wäre es, dem Heer mehr budgetären Spielraum einzuräumen und für den Katastrophenschutz ordentlich auszustatten.“ Die NEOS setzen sich für „ein europäisches Berufsheer“ ein, in den einzelnen Staaten solle es ein freiwilliges soziales Jahr geben.

Die ÖVP übrigens will sich während der Regierungsverhandlungen nicht zu bundespolitische Themen äußern, heißt es auf Anfrage der NÖN.