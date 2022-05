Was die Pflegereform für NÖ bedeutet

Werbung

2006 gab es im Landtag den ersten Resolutionsantrag, mit dem der Bund aufgefordert wurde, Tagesbetreuungsangebot für Pflegebedürftige zu schaffen. 16 Jahre später war die Pflege wieder einmal Hauptthema im Landesparlament. Diskutieren konnten die Abgeordneten erstmals über Konkretes – die vom Bund präsentierte Pflegereform.

Wichtig ist die für die 92.000 Pflegegeld-Bezieher in NÖ. Hinzu kommen 23.000 Menschen, die in der Pflege arbeiten. Beide Gruppen wachsen: Bis 2030 braucht es in NÖ 9.500 zusätzliche Pflegekräfte.

Bund und Land setzen auf finanzielle Anreize und Entlastung, um mehr Menschen für den Beruf zu gewinnen. Begrüßt wurde von den Landtagsparteien, dass angehende Pflegekräfte bei der ersten Ausbildung 600 Euro pro Monat erhalten sollen, Um- oder Wiedereinsteiger 1.400 Euro. Hinzu kommt die vor einigen Wochen vorgestellte Ausbildungsprämie des Landes: Ab September erhalten angehende Pfleger 420 Euro pro Monat, wenn sie nach der Ausbildung eine Zeit lang in NÖ arbeiten. Obwohl die Antragstellung erst ab September möglich ist, bemerkt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) schon größeren Zulauf: Die Anmeldungen in den GUK-Schulen hätten sich im Frühjahr verdreifacht.

Eine Pflegelehre – die auch im Paket des Bundes enthalten ist – wird man bald in NÖ machen können. Das Land hat sich als Modellregion beworben. Zurzeit werden die Details geklärt. Starten soll die Ausbildung im Schuljahr 2023/24.

Kaum Veränderung für das Personal in NÖ bringt die sechste Urlaubswoche für Über-43-Jährige. Für Landesbedienstete gibt es die schon seit 2006. Profitieren können davon aber Beschäftigte in privaten Heimen und Organisationen.

Während bei ÖVP und Grünen die Freude groß ist, zeigten sich SPÖ, FPÖ und NEOS von der Reform enttäuscht. Rot und Blau forderten erneut die Anstellung pflegender Angehöriger. ÖVP-Sozialsprecher Anton Erber will das auch künftig lieber privat geregelt wissen.