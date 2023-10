Expertinnen und Experten fordern Aus der „Listenhunde“

Bei einem tragischen Zwischenfall mit dem American Staffordshire Terrier „Elmo“ kam Anfang der Woche eine 60-jährige Joggerin aus dem Bezirk Perg (OÖ) ums Leben. In Niederösterreich zählte das laut Medienberichten mittlerweile eingeschläferte Tier, aufgrund seiner Rasse, zu den sogenannten „Listenhunden“. Ihnen wird anhand der Genetik ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zugeschrieben. Menschen, die American Staffordshire Terrier, Dogo Argentino, Pitbull, Rottweiler, Bandog, Tosa Inu oder Staffordshire Bullterrier halten wollen, müssen daher besondere Auflagen erfüllen.

Dass die Unterteilung in Listenhunde und „normale“ Hunde dazu beiträgt, derartige Vorfälle künftig zu verhindern, sind Expertinnen und Experten aber nicht überzeugt. Ein NÖN-Rundruf ergab, dass die Einteilung von Hunden anhand der potenziellen Bedrohung, die wegen ihrer rassenbedingten genetischen Veranlagung von ihnen ausgeht, durchaus kritisch gesehen wird. „Seit der Einführung der ersten Rasselisten vor teilweise mehreren Jahrzehnten hat sich in der Kognitions- und Verhaltensforschung von Hunden viel getan“, sagt Jonas von Einem, Sprecher von Tierschutz Austria. Der Verein setzt sich unter anderem für die Abschaffung der Hundelisten ein. „Eine aktuelle Studie von 2022 bestätigte erneut, dass nur 9 Prozent des Verhaltens eines Hundes durch seine Rasse bestimmt wird. Für gängige Listenhunde, wie Pitbull und Rottweiler, wurde zudem kein überdurchschnittliches Gewaltpotential ermittelt“, erklärt von Einem weiter.

Biologe und Verhaltensforscher Kurt Kotrschal ist anderer Meinung. „In den letzten Jahrzehnten passierten schwere Vorfälle vor allem mit Hunden wie Staffordshires oder Rottweiler ('Listenhunde'), die nette Familienhunde sein mögen, aber letztlich darauf gezüchtet wurden, zuzubeißen und kaum wieder loszulassen — weswegen sie auch sehr schwere Verletzungen verursachen können“, meint der Mitbegründer des Wolfforschungszentrums NÖ im Bezirk Korneuburg. Dieser Einschätzung kann sich die Präsidentin des Tierschutzverbands Niederösterreich Andrea Specht wiederum nicht anschließen. „Das Gefährdungspotential eines Hundes an seiner Rasse festzumachen, ist wissenschaftlich nicht haltbar“, sagt die Leiterin des Tierheim Krems.

Ihrer Ansicht nach könne man Beißvorfälle mit Hunden nicht verhindern, solange Menschen Hunde halten und ihnen dabei Fehler unterlaufen, „so wie es auch nicht möglich ist, Autounfälle zu verhindern, solange wir Autos benützen.“ Specht sieht in erster Linie die Hundehalterinnen und -halter in der Verantwortung, ihre Tiere auf eine Art zu schulen, die sie umfassend auf Alltagssituationen vorbereitet. Eine Form der Ausbildung, die von Specht und einigen weiteren Tierschützenden abgelehnt wird, ist die sogenannte Schutzhundausbildung.

Schutzhundausbildung als umstrittene Praxis

„Bei diesem Training werden die Hunde darauf trainiert, einen Menschen in den Arm zu beißen, der zwar einen Schutzärmel trägt, aber er lernt, einen Menschen zu attackieren“, sagt Hundetrainerin Claudia Haider-Kasztler. Die Besitzerin einer Hundeschule in Wiener Neudorf findet: „Dieses Training soll der Polizei und dem Militär überlassen werden.“ Gleicher Meinung ist Andrea Specht: „Diese Art der Ausbildung ist alles andere zeitgemäß und sollte für Privatpersonen nicht mehr zulässig sein“, so die Hundehaltern. Um Hunde ihrer Bedürfnisse und Interessen entsprechend zu Beschäftigen, gäbe es ihrer Ansicht nach kreativere und intelligentere Möglichkeiten. als das Stellen und Verbellen von Menschen.

Robert Markschläger, Mitglied des österreichischen Kynologen Verbands, sieht in dem auch als Gebrauchshundesport bezeichneten Training hingegen eine Möglichkeit, die Folgsamkeit eines Hundes unter Beweis zu stellen sowie zu fördern. „Der Gebrauchshundesport hat den Zweck, den Gehorsam zu testen und dem Hund zu vermitteln, dass er sein angeborenes Verhalten nicht selbständig, sondern nur unter Kontrolle ausleben kann. Durch das Training wird die Gefahr eines selbständigen Auslebens also reduziert“, erklärt Markschläger. Dazu werde der Hund Trieben ausgesetzt, indem er etwa mit Beißwurst oder Jutearm, aber keinesfalls Menschen oder Tieren gereizt wird. Der Präsident der FCI-Gebrauchshundekommission weiter: „Trotz des Reizes muss der Hund Befehlen wie Aus, Sitz oder Laut gehorchen und sofort ab- oder loslassen.“ Der ÖKV lehne zudem jede Form der aggressionsfördernden Ausbildung ab.

Gesetzliche Richtlinien speziell für die Gebrauchshundeausbildung gibt es in Niederösterreich nicht. „Das Abrichten eines Hundes für besondere Schutzbedürfnisse liegt in der Verantwortung des Hundebesitzers und muss sich an der geltenden Rechtslage orientieren. Wenn das NÖ Hundehaltegesetz eingehalten wird, geht auch von einem speziell abgerichteten Hund keine, bzw. eine vernachlässigbare Gefahr aus“, sagt Christoph Luisser (FPÖ), Landesrat für Sicherheit, Asyl und Zivilschutz. Im Hundehaltegesetz ist für Halterinnen und Halter von Listenhunden das Absolvieren einer „erweiterten Sachkunde“ nötig.