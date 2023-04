NEOS und Grüne wollen Cannabis legalisieren, ÖVP und FPÖ sind dagegen

Werbung

Der Besitz von 25 Gramm und der Anbau von maximal drei weiblichen blühenden Cannabis-Pflanzen soll in Deutschland in Zukunft erlaubt sein. Außerdem soll „Gras“ künftig in Vereinen abgegeben werden. Diese Pläne hat die deutsche Ampel-Koalition vergangene Woche präsentiert. Eine völlige Cannabis-Legalisierung bedeutet das also nicht, aber zumindest eine „Legalisierung light“. In weiterer Folge sind auch eigene Cannabis-Geschäfte geplant - in einzelnen Modellregionen und wissenschaftlich begleitet. Argumentiert hat der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das unter anderem damit, dass so der Schwarzmarkt eingedämmt würde.

Weil „der große Bruder“ Deutschland nicht selten Vorreiter für Neuerungen ist, wirft die Cannabis-Legalisierung auch in Österreich Fragen auf: Wird die Politik hier mitziehen und den Konsum und Verkauf von Haschisch oder Marihuana ebenfalls entkriminalisieren?

Im Regierungsprogramm der türkis-grünen Bundesregierung ist dazu nichts zu finden. Zum Glück, sagen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich. Sie sprechen sich unter den niederösterreichischen Landesparteien klar gegen die Legalisierung von Cannabis aus, das durch die Trennung der Blüte bzw. des Harzes von der Pflanze gewonnen wird und den psychotropen Stoff THC enthält. NEOS und Grüne sind hingegen dafür. Die SPÖ positioniert sich nicht.

Danninger: „Brauchen wir so dringend wie einen Stein am Schädel“

ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger kritisierte die in Deutschland präsentierten Pläne. „Diese Debatte brauchen wir hier in Österreich genauso dringend wie einen Stein am Schädel“, meinte er und betonte, dass sich seine Partei zu einem „kompromisslosen Kampf gegen Drogen bekenne und alles tue, um Kinder und Jugendliche bestmöglich vor Drogen zu schützen. Für die ÖVP sei eine Legalisierung eine absolutes „No-Go“.

FPÖ sieht Cannabis als Einstiegsdroge

Die FPÖ sieht es wie ihr Regierungspartner in Niederösterreich: „Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist. Die Hemmschwelle sinkt und der Griff zu härteren und gefährlichen Drogen ist oftmals die Folge. Zudem verursacht bereits der Konsum von Cannabis selbst nicht zu unterschätzende gesundheitliche Schäden.“ Legalisierungspläne bezeichnet man in der FPÖ NÖ als „linke Luftschlosspolitik und sozialromantische Träumereien“.

NEOS sehen Legalisierung „höchst an der Zeit“

Ganz anders klingt das bei den NEOS. Dort sieht man es als „höchst an der Zeit“, Cannabis zu entkriminalisieren und über ein konzessioniertes System wie beispielsweise Apotheken zu vertreiben. Das ermögliche einerseits einen strengen Jugendschutz, denn Cannabis soll erst ab 18 legal zu erwerben sein. Andererseits entziehe dieser Schritt dem Schwarzmarkt die Geschäftsgrundlage und lukriert Steuereinnahmen für den Staat. In Richtung Danninger meint die pinke Landessprecherin Indra Collini: „Anstatt auf Halbwahrheiten zu beharren, Angst zu schüren und falsche Behauptungen aufzustellen wäre es für die ÖVP ratsam, sich mit dem Status Quo der Wissenschaft zu beschäftigen. Es gibt keinen Beleg, dass durch eine Legalisierung der Konsum steigen würde.“

Grüne sind für Legalisierung, wenn Suchtprävention ausgebaut wird

Auch die grüne Gesundheitssprecherin Silvia Moser kann dem Vorgehen im Nachbarland etwas abgewinnen: „Cannabis ist eine nicht zu unterschätzende Droge, die von Menschen aller Alters- und Gesellschaftsgruppen konsumiert wird. Die Entkriminalisierung, wie sie in Deutschland stattgefunden hat, stellt einen angemessenen Ansatz dar, sofern gleichzeitig mehr finanzielle Mittel für Suchtprävention und Unterstützung bei Abhängigkeiten bereitgestellt werden.“ Eine Gesellschaft ohne Sucht sei unrealistisch. „Daher ist es entscheidend, den Umgang mit Suchtmitteln zu kontrollieren und Hilfe bei Abhängigkeiten anzubieten“, findet Moser.

SPÖ verweist darauf, dass Frage der Legalisierung ein Bundesthema ist

Die SPÖ NÖ legt sich in der Frage, ob „Gras“ und Co. legal sein sollten, hingegen nicht fest. Sie verweist darauf, dass es sich dabei um eine Bundesmaterie handle. "Dieses Thema steht nicht auf der landespolitischen Agenda und ist Gegenstand der Bundesgesetzgebung. Und anstatt sich mit Deutschland und Bundespolitik zu beschäftigen, sollten sich auch ÖVP und FPÖ besser um wirksame Maßnahmen gegen die rasante Teuerung in Niederösterreich kümmern“, meint Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.