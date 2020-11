Schon bevor die Schulschließungen von der Bundesregierung verkündet wurden, hatten sich die niederösterreichischen Parteien geschlossen für offene Bildungsstätten ausgesprochen. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner machte sich dafür stark. Nachdem diese nun aber dennoch auf Fernunterricht umgestellt haben, hat die SPÖ in der Landtagssitzung am Donnerstag eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema beantragt. Die aktuelle Situation an den Bildungsstätten sowie die Auswirkungen der Schließung sollen dort besprochen werden. Auch eine Petition haben die Sozialdemokraten dazu gestartet.

Die dreiwöchige Aussetzung des Schulunterrichts bezeichnet der Landesparteichef der FPÖ, Udo Landbauer, in einer Pressekonferenz als verantwortungslos. Er bezieht sich dabei auf Studien, die besagen, dass Kinder deutlich seltener an Corona erkranken, in der Regel einen milden Verlauf zeigen und eine geringere Zahl an Kontaktpersonen anstecken als Erwachsene. Kinder seien weder Superspreader noch Risikogruppe. „Sogar die von der Regierung eigens eingesetzte Ampelkommission seit Wochen darauf drängt, die Schulen offenzuhalten. Trotzdem wird der Unterricht ausgesetzt und ein bildungspolitischer Super-GAU verursacht“, behauptet Landbauer.

Grüne wollen Mischung aus Präsenz- und Fernlehre

Auch die Grünen NÖ kritisieren die strengen Maßnahmen für die Schulen. Die Grüne Landessprecherin, Helga Krismer, erläutert, dass die Aussetzung des Unterrichts „weder für Eltern noch für Kinder eine gute Lösung ist. Das Schuljahr dauert noch lange und zwischen Vollbetrieb und zuhause lernen muss es mehr Varianten geben“. Niederösterreichs Grüne plädieren für eine Mischung zwischen Präsenz und Fernlehre unter klaren und strengeren Präventionsmaßnahmen.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini sieht durch die neuerlichen Schulschließungen die Gefahr, dass sich die Bildungsschere weiter öffnet. „Aus zahlreichen Gesprächen mit Pädagoginnen und Pädagogen wissen wir, dass Niederösterreichs Schulen auf einen neuerlichen Lockdown nicht vorbereitet sind. Zudem zeigen die Zahlen, dass die Kinder in den Pflichtschulen kein wesentlicher Treiber des Infektionsgeschehens sind. "Deshalb muss der Unterricht so rasch wie möglich wieder aufgenommen und alle Möglichkeiten für einen Präsenzunterricht, wie etwa in kleinen Gruppen oder in hybrider Form, in Betracht gezogen werden. Jetzt haben wir die schlechteste aller möglichen Varianten, denn offene Schulen ohne Unterricht sind wie ein offenes Buch mit leeren Seiten", kritisiert die pinke Landessprecherin.

ÖVP betont, dass Betreuung sichergestellt ist

„Ich erwarte, dass alle Parteien die aktuellen Gesundheitsfakten, insbesondere auch die besorgniserregenden Belegzahlen der Intensivstationen, ernstnehmen. Tatsache ist, dass Kindergärten und Schulen offenstehen und somit sichergestellt ist, dass Betreuung und Lernunterstützung für jedes Kind garantiert ist. Wir müssen jetzt zusammenhalten um die Zahlen nun möglichst schnell wieder sinken zu lassen – ich möchte daher zu einer sachlichen Debatte aufrufen. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Gesundheits- und Wirtschaftskrise schnellstmöglich zu überwinden", sagt ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger.