SPÖ kritisiert „Kostenexplosion“ beim Haus der Digitalisierung

Es ist eines der Prestigeprojekte der ÖVP: Ende 2022 wurde das Haus der Digitalisierung in Tulln eröffnet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärte damals, dass das moderne Gebäude ein Ort sei, „an dem sich Wirtschaft und Industrie mit der Wissenschaft noch besser vernetzen können, um an digitalen Lösungen zu arbeiten, die es braucht, um weiterhin konkurrenzfähig zu sein und eine Nasenlänge voraus zu sein“. Nun sorgt das Gebäude, in dem Ansprechpartnerinnen und -partner für Betriebe zum Thema Digitalisierung sowie Hörsäle und Seminarräume untergebracht sind, für Diskussionen.

SPÖ-Landesrat Sven Hergovich spricht von einer „Kostenexplosion“, die hinterfragt werden müsse. „Während das Wohnen in Niederösterreich zunehmend unleistbar wird, stecken Schwarz-Blau Unsummen in ein ,Haus der Digitalisierung' mit zweifelhafter Bilanz“, meint er und betont, dass die Kosten auf 37 Millionen Euro „explodiert“ seien. Er habe einen Regierungsbeschluss dazu in der heutigen Sitzung abgelehnt. Geplant und kommuniziert war für das Vorhaben ursprünglich ein Budget von 33,55 Millionen Euro.

Ecoplus betont: Das ursprüngliche Budget war auf „Preisbasis 2019“

Bei der ecoplus, die für die Realisierung des Projektes zuständig war, versteht man die Aufregung nicht. Dort verweist man auf den Landtagsbeschluss im Dezember 2019 und die seither gestiegenen Baupreise: Damals sind 33,55 Millionen Euro für das Haus der Digitalisierung beschlossen worden. Angemerkt war jedoch auch schon im damals einstimmig erfolgten Landtagsbeschluss, dass diese auf Preisbasis März 2019 beruhen. „Das bedeutet konkret, dass die Kostenindexierung in diesem Rahmen in den ursprünglichen Beschlüssen mitbeschlossen wurde“, sagt ein ecoplus-Sprecher. Die Endsumme betrage nun ohne Verzinsung 36,36 Millionen Euro. Der Schlussbaubeirat, bestehend aus Vertretern verschiedener Landesabteilungen, habe zudem in seiner jüngsten Sitzung „anerkennend festgestellt, dass das Projekt in diesen herausfordernden Zeiten im Termin- und Kostenplan umgesetzt werden konnte“, betont er weiter.

SPÖ will eine Evaluierung für das Haus der Digitalisierung

Hergovich stellt indes den Nutzen des hochmodernen Gebäudes infrage, das auch einen Showroom mit einer 360-Grad-LED-Wand bietet. „Als Kontrolllandesrat sehe ich es als meine Aufgabe, genau hinzusehen, wo das Geld unseres Landes verloren geht. Trotz enormer Steuereinnahmen sind die Dienstleistungen des Landes von öffentlichem Verkehr über Wohnbau bis zur Kinderbetreuung in Niederösterreich nämlich viel schlechter als in den Nachbarländern. Der Grund liegt unter anderem in einem Wildwuchs an schwarz-blauen Prestigeprojekten samt teurer Geschäftsführung und mit höchst zweifelhaftem Nutzen für die Bevölkerung“, meint Hergovich. Aus der SPÖ heißt es, dass eine Evaluierung des Projektes gefordert werde. Dabei solle überprüft werden, ob das Haus die in es gestellten Anforderungen erfüllt.

Sven Hergovich stellt das Haus der Digitalisierung infrage. Foto: SPÖ NÖ

Für die ÖVP sowie die Vertreter der ecoplus ist die Antwort klar: Die erst kürzlich gezogene Bilanz zeigt für sie, dass die Angebote gut genutzt werden. So haben bereits rund 1.000 Schülerinnen und Schüler ander Aktion Digitalisierungsbus teilgenommen. 10.741 Menschen haben sich seit Mitte Jänner 2023 die Ausstellung „Mensch + Maschine“ im Showroom angesehen. Insgesamt fanden in dieser Zeit zudem 40 Veranstaltungen im Haus der Digitalisierung statt, bis Anfang Dezember sind weitere 32 geplant, heißt es von der ecoplus.