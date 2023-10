„Klima-Idioten“ und „-Terroristen“: Empörung über Wortwahl im Landtag

In T-Shirts, die zusammen die Aufschrift „Zusammenhalt NÖ is watching you“ ergeben, fand sich eine kleine Gruppe an Aktivistinnen und Aktivisten bei der vergangenen Landtagssitzung ein. Sie wollen, seit ÖVP und FPÖ ein Arbeitsübereinkommen geschlossen haben, die politische Arbeit der Parteien beobachten. Nach der vergangenen Sitzung zeigen sie sich über die Wortwahl und die Vergabe der Ordnungsrufe im Landesparlament empört.

Fünf Mitglieder der Initiative "Zusammenhalt NÖ" verfolgten die Landtagssitzung und zeigten sich empört über die Vergabe der Ordnungsrufe: Gundi Dick, Gerhard Buchberger, Gerlinde Buchberger, Maria Reichartseder und Karin Kristl. Foto: privat

Wie berichtet, wurden dort vier Ordnungsrufe vergeben. Einen gab es für die Formulierung „Du Rotzbua“, einen zweiten für die Behauptung, dass die Landeshauptfrau „populistischen Blödsinn“ verbreite, einen dritten für die Aussage, dass in den Ausschüssen des Landtags nicht gearbeitet werde und einen vierten für die Formulierung, dass ein Abgeordneter behaupten könnte, dass „im neuen Landtag mehr Neonazis sitzen, als im alten“.

Dass diese Aussagen eine Verwarnung erhalten haben, Begriffe wie „Klima-Terrorist“, „Klima-Idiot“ oder „Ober-Kommunist“ aber unkommentiert blieben, ist für die Gruppe um die Bad Vöslauerin Gerlinde Buchberger unverständlich. „Diese Begriffe sind unglaubliche Beleidigungen“, meint die 74-Jährige. Sie hat die Sorge, dass junge Menschen, die jetzt für die Rettung des Klimas demonstrieren, tatsächlich einmal Gewalt anwenden könnten, wenn man sie ihnen permanent unterstelle. Verärgert zeigte sich über die gewählten Begrifflichkeiten in der Sitzung auch schon NEOS-Abgeordneter Helmut Hofer-Gruber. Der Mandatar, der selbst zwei Ordnungsrufe kassiert hatte, merkte an, dass diese nach sehr unterschiedlichen Kriterien verteilt werden: „Klima-Idiot darf man sagen, Rotzbua nicht.“

Landtagsabgeordneter Martin Antauer hält die Begriffe "Klima-Terroristen" und "Klima-Idioten" für gerechtfertigt. Foto: Nadja Straubinger-Gansberger

Gefallen sind die kritisierten Worte im Redebeitrag von FPÖ-Abgeordneten Martin Antauer. „Das sind keine Aktivisten, das sind Terroristen, die den Tod von Menschen in Kauf nehmen“, sagte er. Und zum Ende seines Beitrags in der Debatte um härtere Strafen für Klima-Aktivistinnen und - Aktivisten meinte er: „Wir fordern von der Regierung ein konsequentes Vorgehen gegen diese Klima-Iditoten.“ Alleine ist Antauer mit dieser Wortwahl nicht. Während die ÖVP regelmäßig von „Klima-Chaoten“ spricht, verwendet auch FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer immer wieder die Formulierung „Klima-Terroristen“ - so etwa in seiner Rede am Wachauer Volksfest im August.

Den Vorsitz führte in der Debatte Antauers Parteikollege, der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Er betonte schon nach Hofer-Grubers Kritik direkt in der Sitzung, dass die Verteilung von Ordnungsrufen immer im Ermessen des Vorsitz führenden Präsidenten liege - der Erste Präsident Karl Wifling bestätigte das auf Nachfrage. Warum er so entschieden hat, will Waldhäusl nicht erklären. „Wenn sich ein Präsident rechtfertigen muss, ist die Demokratie gefährdet“, sagt er dazu auf NÖN-Nachfrage. Wilfing erklärt ganz generell, dass Ordnungsrufe vergeben werden, wenn Äußerungen die Sitten oder den guten Anstand verletzen bzw. wenn sie beleidigend seien. Dabei sei jedoch auf die freie Debatte Bedacht zu nehmen.

Im Nachhinein hielt es der Erste Präsident für nicht notwendig, einzugreifen - im Gegensatz zum „Nazi-Vergleich“, für den er am Ende der Sitzung noch einen Ordnungsruf erteilte, nachdem die Vorsitz führende Dritte Präsidentin Eva Prischl das nicht getan hatte. Da sei es um die Methodik, durch suggestive Andeutungen eigentlich Ungeheuerlichkeiten zu insinuieren, gegangen, erklärt er. Die soll „nicht Schule machen“, findet Wilfing.

Antauer: „Dass zigtausende Menschen terrorisiert werden, rechtfertigt den Begriff“

Antauer bleibt jedenfalls bei seiner Wortwahl. „Wenn jemand glaubt, dass die Welt untergeht, wenn es in einer Hochsommernacht 20 Grad hat, oder dass der Wald in Flammen aufgeht, wenn es einmal über 35 Grad hat, dann würde ich das nicht unbedingt als rasend schlau bezeichnen“, sagt er und begründet damit, warum er den Begriff „Klima-Idioten“ für angemessen hält. „Klima-Terroristen“ erklärt er damit, dass in seinen Augen kriminell sei, wer absichtlich Menschenleben gefährde, oder das zumindest in Kauf nehme, indem er sich etwa auf einer Autobahnfahrbahn anklebe, Rettungseinsätze blockiere, oder wertvolle Kunstgegenstände beschädige. „Dass mit solchen Aktionen auch zigtausende unbeteiligte Menschen terrorisiert werden, indem sie etwa stundenlang im künstlich verursachten Stau stehen, rechtfertigt den Ausdruck 'Terror'“, findet Antauer.

Die Letzte Generation, um deren Protest-Formen und damit auch um deren Aktivistinnen und Aktivisten sich die Debatte drehte, war für eine Stellungnahme bisher nicht erreichbar.