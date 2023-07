Ärztekammer: „Durch Hausapotheke werden Autokilometer gespart“

Bekanntlich gibt es eine gesetzliche Regelung, wonach nur wenige Ordinationen eine Hausapotheke führen dürfen. In Niederösterreich sind es aber ohnehin ca. 230 in den 573 Gemeinden. Voraussetzungen für das Führen einer Hausapotheke sind unter anderem ein Kassenvertrag mit der ÖGK, das Fehlen einer öffentlichen Apotheke in einer Gemeinde oder auch die Entfernung zur nächsten öffentlichen Apotheke von mindestens sechs Kilometer.

Während sich die Ärztekammer für zusätzliche Hausapotheken einsetzt, um die Landärztepraxen auch finanziell wieder lukrativer zu gestalten, will die Apothekerkammer naturgemäß ihr Klientel schützen.

Aufgabe von Apotheke könne nicht ersetzt werden

„Medikamente gehören in die Apotheke. Die Trennung zwischen apothekerlicher und ärztlicher Tätigkeit ist ethisch und versorgungstechnisch unbedingt notwendig. So wird auch sichergestellt, dass nicht kommerzielle Überlegungen die Therapieentscheidung des Arztes beeinflussen“, erklärt Gerhard Kobinger, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer. So könne die Arzneimittelabgabe durch den Arzt immer nur eine Notlösung sein und niemals eine öffentliche Apotheke ersetzen. „Es ist zudem der falsche Weg, wenn man versucht, über den Ausbau ärztlicher Notabgabestellen die Attraktivität des Ärzteberufes zu erhöhen“, so die Apotheker-Vertretung.

Die Ärztekammer sieht das diametral anders. Patientinnen und Patienten würden schneller gesund, wenn sie rasch und ohne großen Aufwand mit ihrer Therapie beginnen können. Durch die gesetzliche Regelung, wonach nur wenige Ordinationen eine Hausapotheke führen dürfen, würde dieser optimale Therapiebeginn verhindert, meint die NÖ Ärztevertretung.

Hausapotheke in der Ordination sei klimaschonend

In Zeiten des Klimawandels bringen die Ärzte nun auch den ökologischen Aspekt in die Debatte ein. Wie Max Wudy, Vizepräsident der Ärztekammer NÖ und Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, erklärt, wurde vor einigen Jahren schon dieser Aspekt untersucht. Konkret ging es in der Studie um die Ausweitung der ärztlichen Hausapotheken und die damit verbundene Einsparung des CO2-Ausstoßes.

Harald Schlögel, der Präsident der Ärztekammer für NÖ, kann sich noch gut an die Untersuchung erinnern: „Die Ergebnisse des unabhängigen Energieinstituts an der Johannes-Kepler-Universität Linz sind noch immer höchst brisant. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschafter haben berechnet, dass, wenn jede Ordination eine ärztliche Hausapotheke hätte, dadurch rund 62 Millionen gefahrene Autokilometer (österreichweit) eingespart werden könnten. Dem gegenüber würde bei einem fiktiven Wegfall aller Hausapotheken rein ökologisch betrachtet ein zusätzlicher Fahrtaufwand für die Bevölkerung von 103 Millionen Kilometern pro Jahr (österreichweit) entstehen. Der CO2-Ausstoß würde um mehr als 14.000 Tonnen steigen.“ Die Zahlen würden die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Medikamentendistribution mit Hilfe ärztlicher Hausapotheken in Österreich belegen, sind sich Schlögel und Wudy einig.