Via Aussendung hat sich die Arbeitnehmer-Organisation der ÖVP in NÖ, der NÖAAB, an die Arbeiterkammer NÖ gewandt. Und diese dazu aufgefordert, Geld für die von der Coronakrise getroffenen Arbeitnehmer in die Hand zu nehmen – nach dem Vorbild der Arbeiterkammern in Tirol und Vorarlberg.

Denn die würden „nicht nur durch Beratung, die auch in Niederösterreich hervorragend ist, sondern auch durch finanzielle Hilfe für die Härtefälle“ unterstützen, so die geschäftsführende NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister, die auch NÖ Familien- und Bildungslandesrätin ist. Gefordert würden haftungsgestützte Kleinkredite, ein Wohnkostenzuschuss und ein Härtefonds. AK-Vizepräsident Josef Hager vom NÖAAB ergänzt, dass es sich bei den Mitteln der AKNÖ ja um Mitgliedsbeiträge handle.

„Wir sind jederzeit bereit für Gespräche mit dem Land Niederösterreich über einen ArbeitnehmerInnen-Härtefonds“, betont AKNÖ-Präsident Markus Wieser auf Nachfrage der NÖN. Und: Teschl-Hofmeister sei in ihrer Funktion als Landesrätin „hoffentlich bekannt, dass bei den Modellen in Vorarlberg und Tirol jeweils das Land den höchsten Anteil dieser Fonds trägt“, heißt es in dem von der AKNÖ übermittelten Statement. Man erwarte Terminvorschläge für ein Gespräch, so Wieser.

Das will Teschl-Hofmeister so nicht stehen lassen: Das Land habe bereits damit begonnen, viel Geld in die Hand zu nehmen und Initiativen zu setzen.