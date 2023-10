Neues Apothekengesetz lässt die Wogen hochgehen

Das Apothekengesetz wird, wie berichtet, reformiert. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) umriss kürzlich die Eckpunkte der Novelle. Laut dem Gesetzesentwurf, der noch in Begutachtung ist, dürfen Apotheken künftig Medikationsanalysen und einfache Gesundheitstests wie Harnanalysen durchführen. Auch die Einrichtung von ausgelagerten Abgabestellen und Filialapotheken soll erleichtert werden. Zudem ist eine Ausdehnung der Öffnungszeiten vorgesehen: Apotheken sollen werktags künftig zwischen 6 und 21 Uhr geöffnet haben dürfen, samstags von 6 bis 18 Uhr.

Ob das in der Praxis möglich sein wird, ist NÖ-Apothekerkammer-Präsident Heinz Haberfeld allerdings skeptisch. In kleinen Apotheken werde dafür das Personal fehlen, meint der Badener. In großen Apotheken wie jenen in Einkaufszentren hält er erweiterte Öffnungszeiten jedoch für sinnvoll. Als positiv beurteilt Haberfeld jedenfalls die Ausweitung „des Aktionsradius'“ der Apotheken; sofern Leistungen wie Medikationsanalysen auch entsprechend abgegolten werden.

In der NÖ-Ärztekammer zeigt man sich über die bevorstehenden Änderungen hingegen verärgert. Die Auslagerung von Blutzucker- und anderen Messungen helfe nicht bei der Entlastung der Ärzteschaft. „Dadurch werden weder die Wartezeiten in den Ordinationen, noch die Wartezeiten auf Operationen kürzer. Was das Gesundheitssystem wirklich braucht, sind wirtschaftlich abgesicherte Ordinationsmöglichkeiten sowie mehr Mittel und Ärztinnen und Ärzte, um tatsächliche Primärversorgung leisten zu können“, meinen ÄK-Präsident Harald Schlögel und Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, Max Wudy. Kritisch sieht man in der Standesvertretung der Ärzte jedoch vor allem die Neuregelung zu Filialapotheken. „Wenn öffentliche Apotheken künftig ihren Standort in Einarztgemeinden verlegen können bzw. im Zeitraum während der Pensionierung einer hausapothekenführenden Ärztin bzw. eines Arztes und dem Start der Nachfolgeordination ein Antrag auf Bewilligung einer öffentlichen Apotheke gestellt werden kann, geht in beiden Fällen die ärztliche Hausapotheke verloren“, kritisieren Schlögel und Wudy. Die Konsequenz ist aus Sicht der Ärzteschaft-Vertreter klar: Landarztpraxen werden dann noch schwerer nachzubesetzen sein, sind sie überzeugt.

Eine Kompromisslösung präsentiert das Duo ebenfalls: „Wenn die Politik meint, dass Apotheken künftig auch ärztliche Agenden übernehmen müssen, dann sollen im Gegenzug Ärztinnen und Ärzte Medikamente in der Akutversorgung abgeben dürfen. Damit wäre den Patientinnen und Patienten wirklich geholfen, weil sie mit der Therapie rascher beginnen und damit schneller genesen könnten.“