SPÖ-Landesgeschäftsführer Zwander: „Gehen nicht zum VfGH“

„Wir hätten die entsprechende Eingabe an den Verfassungsgerichtshof schon in der Schublade, haben uns aber heute am Vormittag endgültig dazu entschlossen, sie nicht abzuschicken“, sagt SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander bei einem kurzfristig einberufenen Pressetermin in St. Pölten. Die SPÖ wolle nicht „Krankenschwester am Bett von ÖVP und FPÖ sein“, sondern konstruktive politische Arbeit machen.

Demokratisch sei die Wahl von Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau legitmiert, und so eine Wahl wolle man seitens der SPÖ nicht auf rechtlicher Ebene bekämpfen. „Wir werden uns auf politischer Ebene gegen diese Regierung stellen, weil wir glauben, dass sie nicht gut für Niederösterreich ist. Rechtliche Schritte wird es allerdings keine geben“, so Zwander.

„ÖVP und FPÖ müssen selbst für Rechtsklarheit sorgen“

Während der konstituierenden Landtagssitzung sei man davon ausgegangen, dass die Wahlen korrekt ablaufen. „Wenn allerdings der angesehene Verfassungsjurist Heinz Mayer dazu rät, für absolute Rechtsklarheit sehr wohl zum Verfassungsgerichtshof zu gehen, verstehe ich nicht, warum die betroffenen Parteien das nicht selbst in die Hand nehmen“, betont Zwander. Die Lage sei, so der Landesgeschäftsführer, laut Aussagen der Experten schlichtweg nicht eindeutig und nur der Verfassungsgerichtshof könnte für absolute Klarheit sorgen.

Darauf, dass Verfassungsjurist Peter Bußjäger im Rahmen der Vorabstellungnahme zu einem von der Landtagsdirektion beauftragten Gutachten die Rechtslage für die Wahl der Landeshauptfrau und ihrer Stellvertreter als eindeutig bezeichnet hat, ging Zwander nicht näher ein.

In einer anderen Pressekonferenz äußerten sich heute auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) zu der Debatte. Mikl-Leitner sprach von einem „parteipolitischen Spektakel“. Landbauer ersuchte, demokratische Prozesse zu akzeptieren. Er sprach von einer „politisch motivierten Auftragstat“. Am Flurfunk im St. Pöltner Landhaus ist die Rede davon, dass die SPÖ die Debatte angestoßen haben könnte, wie heute auch ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner in einer Aussendung behauptete.