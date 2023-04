Pensionistenverbands-Präsident Bauer will Babler als SPÖ-Chef

Werbung

Die Sozialistische Jugend hat dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler im Rennen um den SPÖ-Bundesparteivorsitz bereits ihre Unterstützung zugesichert. Neben der der Jungen, bekommt Babler, der gegen die aktuelle Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner sowie gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil antritt, nun auch Unterstützung aus der Riege der Ältesten in der Partei.

„Ich bin sehr froh, dass Andi Babler für den SPÖ-Vorsitz kandidiert. Er kennt und lebt die SPÖ seit Jahrzehnten und ist nicht in die Machtkämpfe der letzten Jahre verstrickt. Seine Kandidatur stimmt mich optimistisch, dass man in der SPÖ wieder zusammenfinden wird“, schrieb der Präsident des Pensionistenverbandes, Hannes Bauer, in seiner Unterstützungserklärung auf Bablers Webseite.

Aus Duell Kreisky gegen Czettel habe die SPÖ Kraft geschöpft

Dabei berichtet Bauer auch, dass er sich noch an den Parteitag erinnere, an dem Bruno Kreisky und Hanz Czettel gegeneinander kandidiert haben. „Ich erinnere mich aber auch an die Aufbruchsstimmung und die Begeisterung, die die Jahre danach geprägt haben. Die SPÖ hat den Moment genutzt und Kraft aus der Debatte geschöpft. Das ist ihr auch heute zu wünschen und für mich steht Andi Babler genau für diesen Ansatz“, betont der frühere NÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter aus Ziersdorf im Bezirk Hollabrunn.

Anfang März sprach sich Bauer im NÖN-Gespräch bereits für einen „Neustart“ in der Bundes-SPÖ aus. Die aktuelle Vorsitzende, Pamela Rendi-Wagner, bezeichnete der Weinviertler als „verbrannt“.

Babler und Doskozil sind, wie berichtet, die beiden prominentesten Herausforderer der aktuellen SPÖ-Chefin. Ab 24. April werden die Mitglieder der SPÖ befragt, wer der Partei in Zukunft vorstehen und sie in die nächste Nationalratswahl führen soll.