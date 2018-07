Es war das landespolitische Thema der Vorwoche und hat aufgrund der Sensibilität sogar international für Reaktionen gesorgt: Der für den Tierschutz zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl von der FPÖ plant, das Schächten (also das betäubungslose Schlachten) von Tieren einzudämmen. Er will dabei prüfen, ob der Bedarf von koscherem Fleisch an den Wohnsitz gekoppelt werden kann.

Die Debatte fand in einem Schreiben der Naturschutzabteilung des Landes an die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Wien Anfang Juli ihren Ursprung. Deren Präsident Oskar Deutsch äußerte daraufhin die Befürchtung, dass nur mehr Juden koscheres Fleisch kaufen könnten, die namentlich erfasst würden, was eine wahre Kritik-Flut gegen Landesrat Waldhäusl auslöste.

Daraufhin rückte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) aus und stellte klar, dass diese Befürchtungen nicht eintreten werden. Gleichzeitig kündigte sie an, dass an einer praxisnahen Umsetzung gearbeitet wird. Es folgten klare Worte von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Kanzleramtsminister Gernot Blümel (alle ÖVP) und der katholischen Aktion St. Pölten, die ebenfalls jegliche Form einer Registrierung als völlig indiskutabel ausschlossen.

Ex-Kanzler Kern forderte Rücktritt von Waldhäusl

SPÖ-Chef Christian Kern forderte sogar den Rücktritt des freiheitlichen Landesrats. Die Kritik wies Waldhäusl von sich und verwies auf einen Erlass seines Vorgängers Maurice Androsch von der SPÖ, der nun als Abgeordneter im Nationalrat sitzt. „Ich setze nur das um, was unter Androsch begonnen wurde“, betonte Waldhäusl.

Im NÖN-Gespräch macht Waldhäusl deutlich, dass ein Urteil des Landesverwaltungsgerichts Niederösterreich vom März dieses Jahres einen geänderten Erlass und eben die debattierte Registrierung erfordert.„Weil wir das aber in der Fachabteilung noch genau prüfen wollen, haben wir vorerst den alten Erlass von Androsch ausgesendet. Also alle, die jetzt glauben, sie hätten mit mir jetzt einen Judenjäger erwischt, sollten sich das Thema genau ansehen“, erklärt der FPÖ-Politiker.

Androsch hatte im Herbst 2017 in einem Info-Schreiben an die Veterinärabteilungen der Magistrate und Bezirkshauptmannschaften festgehalten, dass beim Schächten die Prüfung zwingender religiöser Gründe auf den Einzelfall und die Person bezogen erfolgen muss.

Im Streit, wer Urheber des Vorhabens sei, meldete sich auch Androsch per Aussendung zu Wort und erklärte, dass sein Schreiben nichts mit dem Plan seines FPÖ-Nachfolgers zu tun habe. Er, Androsch, habe sich ausschließlich auf Personen bezogen, die Schlachtungen durchführen wollen, während Waldhäusl Listen von Menschen anlegen wolle, die geschächtetes Fleisch kaufen.

Waldhäusl bleibt dabei, dass aufgrund des Urteils ein Nachweis kommen muss. Er will schon diese Woche in enger Abstimmung mit Landeshauptfrau Mikl-Leitner eine Lösung finden. Möglich wäre, dass der Gesamtbedarf an koscherem Fleisch erhoben wird und Bescheide für diese Menge an Fleisch freigegeben werden.