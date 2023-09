Windräder im Wald sind für FPÖ-Waldhäusl „größtes Naturverbrechen“

Er hat ihn nicht nur im Namen, sondern positioniert sich nun auch als Schützer des Waldes: Der Zweite Landtagspräsident, Gottfried Waldhäusl, der FPÖ-Bürgermeister von Waidhofen an der Thaya werden möchte, wetterte heute gegen neue Windräder im Waldviertel. Das Vorhaben, „Industrieanlagen“ im Wald zu errichten, sei „das größte Verbrechen an der Natur in der Zweiten Republik“, betonte er in einer Pressekonferenz mit seinem Parteikollegen Landtagsabgeordneten Dieter Dorner. Der Wald sei wichtig für Pflanzen, Tiere und Menschen - seine Zerstörung bedeute die Zerstörung „unserer Heimat“, meinte Waldhäusl.

Der Koalitionspartner, die ÖVP, hatte erst vor wenigen Wochen neue Windkraft-Ausbaupläne präsentiert. Ein Expertenteam arbeite zurzeit an der Überarbeitung der bestehenden Wind-Zonierung, um Standorte für 250 zusätzliche Windräder auszuweisen, verkündete Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) Anfang September. Im Waldviertel macht jedoch eine Bürgerinitiative gegen den Ausbau der Windkraft mobil. Die „IG Waldviertel“ fordert, wie berichtet, die Einstellung aller derzeit geplanten Waldviertler Windkraftprojekte im Wald. Sämtliche Wald-Standorte sollten aus der Zonierung genommen werden, meinen die Vertreterinnen und Vertreter der Initiative.

Interessensgemeinschaft kontert: „Windkraft im Wald ist üblich“

Bei der IG Windkraft sieht man eine „künstlich geschaffene Debatte“. „Windkraft im Wald ist in Europa üblich“, sagt Pressesprecher Martin Jaksch-Fliegenschnee. Der erste Windpark in einem Wald Österreichs sei 2003 im Sternenwald in Oberösterreich eröffnet worden. Die Rotierungsflächen seien über den Baumwipfeln. Das sei manchmal sogar ein Vorteil für den Naturschutz, meint er. Außerdem sind Genehmigungsverfahren und Umweltschutzprüfungen nötig, bevor eine neue Anlage errichtet werden kann, heißt es von der IG Windkraft sowie aus dem Land.

Eine generelle Gegnerin der Erneuerbaren Energie ist die FPÖ übrigens nicht, betont Dorner. Der Ausbau müsse jedoch „Schritt für Schritt“ und unter „Einbeziehung der Bevölkerung“ passieren. Die Effizienz der Windräder lasse laut Dorner zu wünschen übrig. Außerdem gefährde der vollständige Umstieg auf Erneuerbare Energien die Versorgungssicherheit, meinte der Freiheitliche. Österreich sollte lieber die heimischen Gasvorhaben nutzen, betonte er in der Pressekonferenz. Bereits vor der Landtagswahl hatte sich die FPÖ für Fracking im Weinviertel ausgesprochen, um die Vorkommen nutzbar zu machen. Eine Option sei das aber weiterhin nicht, heißt es vom Regierungspartner aus dem Landhaus.

Kritik an den Ausführungen der FPÖ-Politiker kam per Aussendung zudem von den NEOS. „Wer heute neue Gaskraftwerke bauen lassen möchte, hat ganz offensichtlich keine Ahnung von den Herausforderungen der Zukunft“, sagte die pinke Landesparteichefin Indra Collini.